MEMÓRIA Pai de Dinho, dos Mamonas Assassinas, fala sobre os 30 anos da morte de integrantes Presente na exumação, Hildebrando Alves diz que fé, apoio dos fãs e aceitação foram decisivos após a tragédia e comenta a origem das músicas que marcaram a trajetória da banda

Trinta anos após a morte dos integrantes dos Mamonas Assassinas, o pai de Dinho, Hildebrando Alves, voltou a falar publicamente sobre o impacto da tragédia e o legado deixado pelo grupo.



Ele esteve presente na exumação dos corpos que aconteceu nesta segunda-feira e afirmou que a fé em Deus, a ajuda dos fãs e a coragem para enfrentar a vida foram fundamentais para atravessar os momentos mais difíceis desde o acidente aéreo sofrido pela banda, em 1996.

Ao Globo, Hildebrando disse que, ao longo dessas três décadas, a família passou a compreender a morte como parte da existência e que o sofrimento não traria de volta o filho nem os demais integrantes.

— Nesses 30 anos, compreendemos que a vida é assim, vamos todos morrer um dia. Baixar a cabeça não resolve nada. Se eu tivesse certeza que eles, ou mesmo meu filho, voltariam se eu chorasse, estaria chorando até hoje. Mas não volta. É uma coisa que vem de Deus, e contra Deus não há argumentos. É aceitar e agradecer por cada dia de vida — declarou.

Hildebrando também relembrou as inspirações por trás das músicas que se tornaram sucessos nacionais. Segundo ele, o cotidiano simples e as observações do dia a dia foram a base criativa de Dinho.





— A inspiração do Dinho sempre foi a fazenda em que olhava o gado; para o Mundo Animal, eu acho que se baseou nisso. Pelados em Santos foi uma brincadeira dele com um amigo. Já Robocop Gay foi porque ele sempre foi contra a discriminação de gays. Ele dizia para mim: 'eles falam porque não têm consciência da vida, gay também é gente'. Por isso colocou essa frase na música. Agradou porque ele fez do jeito certo — afirmou.

Para o pai do cantor, a autenticidade explica por que o grupo permanece sem sucessores diretos, mesmo após três décadas, ressaltando que a memória do filho segue viva não apenas pelas músicas, mas pela mensagem de liberdade, irreverência e respeito que o grupo deixou como marca.

— Nesses 30 anos, não apareceu ninguém igual. Ele [Dinho] não programou nada de fazer música para agradar, nem A, nem B. Ele fez uma música pensando nele, e só depois para todo mundo. É um legado que ele deixou.





Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas // Reprodução

Memorial em homenagem

A exumação integra a criação de um memorial vivo dedicado aos músicos. A cerimônia de inauguração do espaço, aberta ao público e gratuita, está prevista para esta sexta-feira (27), às vésperas dos 30 anos do acidente aéreo que matou a banda. Após a exumação, os corpos serão cremados e transformados em adubo para plantar cinco árvores no BioParque Cemitério de Guarulhos, a cidade onde moravam, revelou o colunista Ancelmo Gois.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre as famílias dos artistas e o BioParque Cemitério de Guarulhos. O projeto prevê a cremação de uma pequena parte dos restos mortais, que será transformada em adubo para o plantio de cinco árvores, uma para cada integrante. Segundo Santana, a proposta foi discutida e aprovada em conjunto pelas famílias. O memorial funcionará como uma extensão das sepulturas, que continuarão preservadas e abertas para visitação gratuita.

— O espaço tem toda uma simbologia. Vai ter totens, atividades, QR Code e um ‘cantinho Mamonas’. Tudo continuará gratuito — afirmou ao Globo.

De acordo com o cemitério, as cinzas serão colocadas em urnas biodegradáveis junto às sementes escolhidas pelas famílias. O desenvolvimento das árvores poderá ser acompanhado por uma plataforma digital desde a germinação até o plantio definitivo no local. Cada árvore terá identificação e um totem com QR Code reunindo fotos, vídeos e relatos sobre os integrantes, com a proposta de transformar o espaço em um ponto de encontro para fãs.

Os Mamonas Assassinas estavam no auge do sucesso quando morreram em 2 de março de 1996. Após um show em Brasília, o avião que transportava o grupo colidiu com a Serra da Cantareira durante a aproximação para pouso em Guarulhos, causando a morte de todos os ocupantes e provocando grande comoção no país.

