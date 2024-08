Pai de Íris Abravanel foi contra relacionamento com Silvio Santos

A- A+

Silvio Santos, que morreu no dia 17 de agosto, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1), em São Paulo, teve um papel inesperado no início de seu relacionamento com Íris Abravanel: ele foi padrinho de casamento dela com seu primeiro marido. Em uma entrevista com Danilo Gentili, Íris contou que o pai foi uma das pessoas que se opuseram completamente à união.

Como Silvio Santos e Íris Abravanel se conheceram?

Na época, Silvio já era pai de duas filhas, Cintia e Silvia Abravanel, de seu casamento anterior com Maria Aparecida. "Eu era noiva quando conheci o Silvio. Ele foi padrinho de casamento do meu noivo. É algo curioso. Ele foi padrinho do meu primeiro marido, que já faleceu. Agora posso falar sobre isso", revelou Íris.

Foi amor à primeira vista? Não exatamente. Íris compartilhou que a primeira vez que viu Silvio, ela estava na praia, e sua impressão inicial dele foi, na verdade, bem engraçada.

"Eu estava na praia, comendo marisco cru, de repente chega um barco e Silvio desce. Ele era branco, quase transparente. Parecia uma lombriga. Lá não tinha guarda-sol, árvore, nada para se proteger. Acharam uma pedra e colocaram ele lá debaixo. Quando eu olhei de longe, parecia uma ostra", relembrou", relembrou Íris.

Pai de Íris Abravanel se opôs à união

No início no namoro, nem todos aprovaram o relacionamento. O pai de Íris foi uma das pessoas que se opuseram completamente à união.

"Meu pai quando soube, ele ficou três dias de cama. Ele ficou louco, dava soco na parede. 'Eu achava que minha filha era inteligente. Mas é uma burra, se meter com homem de televisão'. Ele queria matar o Silvio", afirmou a escritora.

Silvio Santos judeu, filhas evangélicas e copeiro evangelizador: entenda relação da família Abravanel com a religião

Íris, então, conta o final feliz da história:

"Silvio chamou meu pai para uma conversa, já que não podia ir até a nossa casa sem atrair a atenção dos vizinhos, especialmente no Brás. Durante a conversa, meu pai até fez questão de levar minha mãe, culpando-a por não estar ciente de nada. Quando ele voltou, disse: 'Não tem jeito. Ele lembra exatamente o dia e a hora que te conheceu e sabe o quanto você valoriza a família. Se você não aceitar, pode complicar o relacionamento. Ele até pensou em te levar para fora do país.' Meu pai voltou encantado com o Silvio, e então, nos casamos."

Veja também

TELEVISÃO Desfecho para Egídio no final de ''Renascer'' será diferente da versão original