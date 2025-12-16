A- A+

DESABAFO Pai de Isabel Veloso desabafa nas redes sobre saúde da filha: ''angústia tenta dominar'' Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro, com exames apontando um excesso de magnésio no sangue

Joelson Veloso, pai de Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para desabafar sobre o estado de saúde da filha. A influenciadora está internada em Curitiba desde o dia 26 de novembro, permanece sedada e aguarda o resultado de uma biópsia no intestino.

Em uma mensagem publicada nos Stories do Instagram, Joelson compartilhou um desabafo marcado pela fé. "Quando o silêncio das notícias aperta o coração e a angústia tenta nos dominar, é nessa hora que a fé precisa falar mais alto", escreveu.

Apesar do momento delicado, ele demonstrou confiança na recuperação da filha. "Confiar em Deus, mesmo sem entender, é um ato de amor e esperança. Seguimos em oração, acreditando que Ele está cuidando de cada detalhe", afirmou.

Por fim, Joelson reforçou a mensagem de esperança: "Isabel está nas mãos do Pai, e n’Ele temos nossa confiança".

Na última segunda-feira, 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, atualizou o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora segue sedada e estável, enquanto a família aguarda pelo resultado de exames.

O estado de saúde de Isabel Veloso

Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos, e em outubro, ela passou por um transplante de medula.

