INFLUENCIADORES

Pai de Isabel Veloso diz que quadro de saúde da influenciadora é instável: "Momento de fé"

Influenciadora está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro

Pai de Isabel Veloso diz que quadro de saúde da influenciadora é instável: "Momento de fé"Pai de Isabel Veloso diz que quadro de saúde da influenciadora é instável: "Momento de fé" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Joelson Veloso voltou a atualizar o quadro de saúde da filha, Isabel Veloso. Na noite do último domingo, 21, ele usou as redes sociais para informar que a influenciadora segue instável e pedir novas orações.

"A todos que oram e torcem pela vida da Isabel, nossa gratidão", escreveu. Em seguida, informou: "Ela segue instável, mas seguimos firmes no propósito da sua cura e reabilitação."

Apesar do estado delicado, o pai da influenciadora afirmou manter a fé na recuperação da filha. "Esse é um momento de fé, de união e de silêncio diante da dor", declarou. "Isabel precisa de paz, amor e força. Que cada palavra dita seja para edificar, nunca para ferir. Continuamos crendo no milagre."

O estado de saúde de Isabel Veloso
Isabel está internada no Hospital de Curitiba desde 26 de novembro. Os exames apontaram um excesso de magnésio no sangue e ela chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas teve alta e continuou o tratamento no quarto.

Poucos dias depois, a influenciadora foi internada novamente na UTI, após ser diagnosticada com um quadro grave de pneumonia, e no último dia 4, foi entubada pela segunda vez.

No último dia 15, Lucas Borbas, marido de Isabel, falou sobre o estado de saúde dela. Ele informou que a influenciadora estava sedada e estável, enquanto a família aguardava pelo resultado de exames.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos, e em outubro, ela passou por um transplante de medula.
 

