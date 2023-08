A- A+

Cinema Pai de Julian Assange vem ao Recife para lançamento de documentário sobre a prisão do filho "Ithaka, a Luta de Assange" mostra a luta pela libertação do jornalista e ativista australiano, fundador do WikiLeaks

O documentário “Ithaka, a Luta de Assange”, que narra o encarceramento de Julian Assange, fundador do WikiLeaks, na Inglaterra, será lançado no Cinema da Fundação do Derby, nesta quinta-feira (31), às 19h30. A sessão debate contará com a presença de John Shipton, pai do ativista e jornalista australiano.

Com direção de Ben Lawrence, o longa-metragem traz discussões sobre democracia e proteção da liberdade de imprensa. O diretor acompanha o pai de Assange e a esposa do ativista, Stella Devant, na luta para libertar o australiano.



Em 2010, Julian Assange tornou público, para o mundo, milhares de documentos e imagens sobre ações no Afeganistão do exército norte-americano. Acusado pelos Estados Unidos de 18 crimes, incluindo espionagem, ele foi preso em 2019, após passar sete anos asilado na Embaixada do Equador em Londres.

Serviço:

Pré-estreia de “Ithaka, a Luta de Assange”

Nesta quinta-feira (31), às 19h30

Cinema da Fundação Derby (Rua Henrique Dias, 609, Derby)

Ingressos: R$ 14 e R$ 7 (meia-entrada)



Veja também

ARTES VISUAIS Exposição de desenho hiper-realista chega ao Recife nesta terça-feira (29); confira detalhes