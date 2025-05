A- A+

LADY GAGA NO BRASIL Pai de Lady Gaga agradece aos brasileiros em português e com emoji de bandeira do Brasil Joe Germanotta fez post no X com a palavra 'obrigado' e replicou vídeos da multidão no Instagram

Não foi só Lady Gaga que saiu agradecida do show na praia de Copacabana no sábado (3), que reuniu 2,1 milhõesde pessoas, segundo a Riotur.

O pai dela, Joe Germanotta, fez um post no X com "obrigado" (assim mesmo, em português) e um emoji com a bandeira do Brasil. No Instagram, ele postou vídeos que mostravam a multidão nas areias carioca.





Obrigado — Joe Germanotta (@germanottajoe) May 4, 2025

Os fãs de Gaga logo responderam, também em português:

"De nada, vovô", disse um, brincando com o fato de ela ser a mãe dos "little monsters" e, portanto, ele ser avô.

"Muito obrigado por ter feito essa menina, vovô", disse outro.

"Obrigada você vovô por ter fabricado a mulher mais linda e talentosa do mundo", escreveu outra fã.





Quem são os pais de Lady Gaga

Joe e Cynthia Germanotta se casaram em 1983 e permanecem juntos até hoje. Eles tiveram Gaga no terceiro ano de casamento, em 1986. Natali nasceu seis anos depois.



A família sempre teve um bom estilo de vida, sem excessos, mas também sem perrengues. Em entrevistas a artista já contou que "todo dinheiro ia para cuidar da casa e para a nossa educação".

Joe é um empresário do ramo alimentício em Nova York e mantém um restaurante italiano na cidade: Joanne's Trattoriam, que presta homenagem à culinária do sul da Itália, de onde vêm as raízes dos Germanotta.



Gaga não tem participação no restaurante, que segue em atividade e que se destaca por seus eventos recorrentes, em especial noites com shows de drag.

O restaurante, no entanto, foi alvo de polêmicas durante a pandemia, quando Joe abriu uma campanha de financiamento coletivo para receber doações para manter o negócio funcionando.



À época, muitos criticaram o fato de alguém com uma família com tanto dinheiro precisar pedir financiamento coletivo. Após a repercussão, Joe retirou a campanha do ar.

Em 2018, Joe abriu um segundo restaurante em NY, o Art Bird & Whiskey Bar, que ficava no terminal da Estação Central da cidade, mas que foi fechado durante a pandemia e nunca mais abriu.

Date no Oscar

Antes da briga política, em 2015, Gaga levou o pai como seu "date" na 87ª cerimônia do Oscar. Na ocasião, a cantora participou de um tributo aos 50 anos do lançamento de "A noviça rebelde".



Ela cantou "The sound of music" no palco do Dolby Theater.

