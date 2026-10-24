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LUTO Pai de Lua Blanco revela como atriz descobriu câncer já com metástase e relata últimos dias da filha Billy Blanco Jr. conta que a artista procurou atendimento após sentir uma forte dor abdominal e passou três semanas internada antes de morrer, aos 39 anos

O ator Billy Blanco Jr., pai de Lua Blanco, revelou detalhes até então desconhecidos sobre a descoberta do câncer que provocou a morte da atriz, aos 39 anos, no último domingo (18). A artista, conhecida por interpretar Roberta na novela "Rebelde", da Record, começou a apresentar sintomas no fim de julho, quando sentiu uma forte dor abdominal. Após uma série de exames, veio o diagnóstico: um câncer no intestino que já havia se espalhado para outras partes do corpo.

As informações foram compartilhadas por Billy num relato à coluna Play, do GLOBO, no qual ele também relembrou as últimas semanas de vida da filha, o período de internação e o momento em que os médicos comunicaram à família que o quadro era irreversível.

Segundo o ator, Lua iniciou o tratamento no Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio de Janeiro. Embora a família mantivesse a esperança de recuperação, a equipe médica passou a prepará-la, gradualmente, para a possibilidade da morte da artista.

"Havia um verdadeiro tornado explodindo dentro de mim", desabafou Billy ao recordar o momento em que compreendeu a gravidade da situação.

No depoimento, o pai também contou que a atriz passou as três últimas semanas de vida internada, cercada pelos cinco irmãos, além de outros familiares e amigos próximos. Mesmo diante do agravamento da doença, ela mantinha uma postura otimista, amparada pela fé cristã. "Pai, Jesus está no controle. O milagre já foi feito!", dizia Lua ao perceber a preocupação do pai, segundo o relato.

Lua Blanco voltou a morar com o pai antes de descobrir a doença. Billy Blanco Jr. também revelou que, pouco mais de um ano antes de morrer, Lua havia pedido para passar alguns dias em sua casa, depois de se separar do namorado. O que deveria ser uma estadia breve acabou se transformando em um ano de convivência entre pai e filha.

A atriz não morava com ele desde o fim da adolescência, quando saiu de casa para estudar Letras na PUC-Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e dividir uma residência com amigos, enquanto construía sua carreira artística.

O pai também recordou a personalidade da filha desde a infância e a maneira como ela cultivava os laços afetivos, mesmo depois de alcançar a fama. "Lua passou a brilhar cada vez mais, com o mesmo fulgor que demonstrava desde criança — liderança, muito cuidado com os outros, principalmente com os irmãos e uma determinação de buscar caminhos para suas ideias e inspirações. Os fãs sempre ocuparam um lugar especial, e Lua os via com respeito e um coração muito agradecido por eles."

Como foram os últimos dias de Lua Blanco?

No relato à coluna Play, Billy contou que a fé da atriz permaneceu como uma fonte de esperança durante o tratamento. Familiares que estiveram com Lua ao longo das três semanas de internação testemunharam, segundo ele, sua serenidade diante da doença. A atriz morreu na madrugada de domingo, 18 de outubro, acompanhada da mãe, que segurava sua mão no momento da despedida.

Neta do cantor e compositor Billy Blanco, Lua construiu uma trajetória na música e na televisão. Seu papel de maior projeção foi o de Roberta Messi, uma das protagonistas de "Rebelde", novela exibida pela Record entre 2011 e 2012, que deu origem a um grupo musical de grande sucesso entre o público adolescente.

A atriz também participou de produções da TV Globo, entre elas " Malhação" (em 2009) e " A força do querer" (2017). Além do trabalho na televisão, dedicou-se à música e ao teatro.

A morte de Lua foi anunciada pelo irmão Daniel Blanco, numa publicação nas redes sociais no último domingo. Na ocasião, ele informou que a artista vinha enfrentando um câncer nos últimos meses e que havia passado esse período cercada pelo carinho da família e dos amigos.

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