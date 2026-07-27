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Famosos Pai de novo: Quem é a mãe do segundo bebê do apresentador e ex-BBB Fred Bruno Ingrid Lunardi é ex-assessora parlamentar e não é famosa

O apresentador e ex-BBB 23 Fred Bruno será pai de novo. O anúncio foi feito nas redes sociais do paulistano na noite de domingo (26). Ele já tem um filho, Cris, de 5 anos, de um relacionamento pregresso com a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa.

"Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném", disse. "Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz"

A mãe do bebê é Ingrid Lunardi, mais conhecida como Indi Lunar. Fred explicou, no vídeo do anúncio, que ela não é uma pessoa pública.

“Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou Fred.

Indi é do Espírito Santo, tem 30 anos e já trabalhou como assessora parlamentar, chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES) na Câmara dos Deputados, em Brasília. Segundo Fred, o casal já fez um chá revelação para os amigos e familiares mais próximos.

"Foi um momento bonito demais para não dividir com vocês. O mais importante é que esse bebê já está chegando cercado de muito carinho e muito amor", disse o apresentador.

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