Pai de Rihanna, Ronald Fenty morre aos 70 anos, na Califórnia

A- A+

Ronald Fenty, pai da cantora Rihanna, morreu na manhã de sábado (31), em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 70 anos. Fenty faleceu após uma "breve doença", de acordo com a Starcom Network News, emissora de rádio sediada em Barbados, terra natal da estrela pop. A causa oficial e a data exata da morte ainda não foram divulgadas.

Fontes disseram à emissora que ele estava cercado pela família no momento do falecimento. Na quarta-feira (28), o irmão de Rihanna, Rajad Fenty, foi fotografado chegando ao Centro Médico Cedars-Sinai. Grávida de seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, a cantora também estaria no carro, embora não apareça nas fotos.

Ronald teve três filhos com sua ex-esposa, Monica Braithwaite: Rihanna, Rajad e Rorrey. O casal se separou em 2002, quando a carreira de Rihanna estava começando a decolar. Ao longo dos anos, Rihanna e Ronald tiveram um relacionamento conturbado, e chegaram a ficar afastados por um longo período antes de finalmente se reconciliarem.



Rihanna, cujo nome verdadeiro é Robyn Fenty, tinha um relacionamento próximo com o pai e pagou para que ele fosse internado em uma clínica de reabilitação na Califórnia para combater o vício contra o álcool e drogas.

Nos últimos anos, Rihanna e seu pai se envolveram em várias brigas públicas: uma vez, ele foi expulso de sua turnê depois de "envergonhá-la" ao "desrespeitar" membros da equipe. Em 2009, depois que ela foi agredida pelo então namorado Chris Brown, Rihanna ficou furiosa quando o pai falou publicamente obre o incidente sem o seu consentimento.

Em uma entrevista de 2012 para Oprah, Rihanna disse que havia reestabelecido seu relacionamento com o pai, que ela descreveu como sendo violento na infância. Em 2019, no entanto, ela entrou com uma ação judicial contra ele e seu sócio, Moses Perkins, acusando-os de tentar lucrar com seu nome lançando uma empresa chamada Fenty Entertainment.



Ela alegou que eles enganaram investidores ao afirmar falsamente que ela estava envolvida no empreendimento. Rihanna desistiu da ação pouco antes de ir a julgamento em 2021, de acordo com a BBC.

Nos últimos anos, no entanto, os dois teriam se reconciliado. Em 2023, Ronald disse ao site TMZ que estava nas nuvens com a primeira gravidez de sua filha com A$AP Rocky, e que estava ansioso para fazer parte da vida do bebê. A cantora do hit "Umbrella", de 37 nos, é mãe de RZA, de 2 anos, e Riot, de 1, e espera seu terceiro filho.



Ronald já havia falado com carinho sobre ser avô e sobre as qualidades maternas da filha após o nascimento do primeiro filho, RZA. Ele disse ao Page Six: "Ela está adorando. Ela é uma mãe superprotetora."

Veja também