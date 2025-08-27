Qua, 27 de Agosto

CIRURGIA

Pai de Sabrina Sato passa por grande cirurgia para retirar o pâncreas

A apresentadora já havia comentado sobre o grave problema de saúde do pai na semana passada

Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma longa cirurgia no dia 20 de agosto Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma longa cirurgia no dia 20 de agosto  - Foto: Reprodução/Instagram

Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma longa cirurgia no último dia 20 e precisou retirar o pâncreas. A revelação foi feita na noite de terça-feira, 26, por Kika Sato, mãe da apresentadora, que comentou em uma publicação no Instagram da revista Caras sobre a condição do marido. "Ele retirou o pâncreas e está se recuperando. Muito obrigada pelas orações", escreveu dona Kika nos comentários.

Desde a semana passada, Sabrina Sato já estava desabafando com seu público sobre o grave problema de saúde do pai, mas sem revelar ao público qual era o real motivo da cirurgia de emergência de Omar Rahal.

"Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda a equipe clínica e cirúrgica, que preparou, cuidou, operou e tem estado com meu pai há uma semana. Desde as 11h30 da manhã de ontem, quando nos despedimos no centro cirúrgico, até sua chegada à UTI às 4h da manhã, a família e amigos permaneceram em oração, com muita fé de que ele e toda a equipe venceriam essa jornada cirúrgica", escreveu a apresentadora na última quinta-feira, 21.

"A luta continua, mas a primeira batalha foi vencida. Ele foi muito forte e surpreendeu até os mais otimistas", completou Sabrina, que ainda revelou em um texto que enfrenta "a luta mais difícil" com seu pai ao compartilhar algumas fotos com a filha, o marido e a família unida no hospital.

Alta da UTI

Na noite desta terça-feira, 26, Sabrina contou que Omar já tinha tido alta da UTI na segunda-feira, 25, cinco dias após a cirurgia, e ainda alertou seus seguidores sobre exames preventivos e cuidados com a saúde.

"Meu pai tá muito bem. Ontem ele teve alta da UTI e já está no quarto e a recuperação está sendo excelente, especialmente depois de uma cirurgia tão delicada e complicada. Quero lembrar vocês a importância de se cuidar, fazer exames de rotina e olhar para a sua saúde", pontuou Sabrina em seus stories.

A apresentadora, que já começou as gravações de seu novo programa, ainda prometeu que em breve trará mais detalhes sobre o que aconteceu com o pai. Sabrina Sato está no comando de Sua Maravilhosa, programa que deve estrear ainda no segundo semestre deste ano no GNT e Globoplay.

