Pai de santo de Anitta ganha milhares de seguidores, recebe mensagens positivas e agradece na web

A- A+

Pai de santo de Anitta, Sérgio Pina ganhou mais de 7 mil seguidores no Instagram após a cantora lançar o clipe "Aceita", em que mostra imagens de rituais de candomblé, sua religião. Pina é a liderança religiosa de um terreiro localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região do Rio que mais concentra templos de religiões de matriz africana no estado, segundo um mapeamento da PUC-Rio lançado como livro, "Presença do axé: mapeando terreiros do Rio de Janeiro", de Denise Pini Rosalem da Fonseca e Sonia Maria Giacomini.

Sergio Pina tinha, até o início da tarde desta quarta-feira (15), 77,6 mil seguidores no Instagram. Diferentemente do que aconteceu com a cantora, que perdeu mais de 200 mil seguidores em menos de duas horas na mesma rede social por conta de intolerância religiosa, o pai de santo ganhou visibilidade.

Entre as mensagens positivas que recebeu após o lançamento da cantora, estavam comentários de pessoas de outras religiões, entre elas uma mulher que se disse evangélica e que elogiou o trabalho do pai de santo. Outros novos seguidores escreveram que gostariam de visitar o templo religioso. Pina, então, agradeceu algumas mensagens:

"Agradecido, filha. Desejo o mesmo. Beijos de pai" escreveu ele à seguidora.

Já Anitta comentou, em seus stories do Instagram, sobre os episódios de intolerância religiosa que sofreu:

"Já falei da minha religião inúmeras vezes, mas parece que deixar um trabalho artístico para sempre em meu catálogo foi demais para quem não aceita que o outro pense diferente. Eu acredito que as religiões são rios que desembocam num mesmo lugar: Deus, a inteligência suprema" escreveu a cantora. "Quando recebo mensagens de repúdio e intolerância religiosa, não sinto energia divina sendo emanada em minha direção, sinto a energia contrária".

Veja também

Cultura Fãs especulam causa de cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla