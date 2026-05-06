A- A+

FAMOSOS Pai de Shakira recebe alta e deixa UTI de hospital após sofrer isquemia; entenda estado de saúde Cantora colombiana recebeu a notícia horas antes de realizar show na Praia de Copacabana, no último sábado (2)

O pai de Shakira, William Mebarak, já recebeu alta hospitalar e se recupera em casa, em Barranquilla, na Colômbia. O empresário, de 94 anos, havia sido internado após sofrer uma isquemia no último sábado (2), horas antes do show da cantora na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de 24 horas em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no norte da cidade, ele foi liberado. A informação foi noticiada pela imprensa colombiana.

"Após passar 24 horas críticas, a evolução do paciente foi considerada favorável pela equipe médica. Fontes próximas à família indicaram à Blu Radio que, após a realização de diversos exames de controle, foi determinado que o empresário poderia continuar com seu tratamento e cuidados especializados no conforto de sua casa, ao lado de sua esposa, Nidia Ripoll", informou o jornal "El País", da Colômbia.

O programa de TV "Hoy Día", da emissora Telemundo, também posicionou uma repórter em frente à Clínica Iberoamerica, onde o pai de Shakira esteve internado, para confirmar a alta médica. "A clínica não se pronunciou, mas Mebarak já está em casa", relatou a jornalista.

O show gratuito da colombiana no último sábado (2), em Copacabana, teve um grande atraso. As informações oficiais mencionavam apenas que a artista enfrentava um "problema pessoal". Mais tarde, a revista espanhola "Hola" revelou o caso de saúde do pai.

Após a apresentação, Shakira agradeceu aos cerca de dois milhões de espectadores e mencionou ter enfrentado um dia difícil. "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições", afirmou.

O que é isquemia?

A isquemia ocorre quando há diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo numa parte do corpo, impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos. A condição pode atingir órgãos vitais, como o cérebro e o coração, e é considerada uma emergência médica que exige atendimento rápido.

O histórico de saúde do pai de Shakira

A saúde de William Mebarak tem sido motivo de preocupação para Shakira nos últimos anos. Prestes a completar 95 anos em setembro, ele acumula um histórico de incidentes e hospitalizações que exigem atenção constante da cantora. Não à toa, a artista deixou o Rio num voo às 4h da manhã do domingo (3) — ela praticamente saiu do palco diretamente para o aeroporto.

Em maio de 2022, logo após o fim do relacionamento de 11 anos com Gerard Piqué — em meio a polêmicas envolvendo acusações de traição —, William sofreu uma queda e ficou internado por alguns dias em uma clínica em Barcelona. Na ocasião, ele chegou a perder funções motoras, com sequelas permanentes.

"Em um ano perdi o que mais amava, a pessoa em quem mais confiava, meu melhor amigo. Meu pai perdeu muitas das funções neurológicas em consequência do acidente doméstico que sofreu em Barcelona. E ele foi a Barcelona justamente para me consolar. Para me apoiar na hora da minha separação. Pensei: 'Como tantas coisas podem acontecer comigo em um ano?' Mas é a vida", disse a cantora, emocionada, na época.

Semanas depois, ela celebrou a recuperação do pai: "Com meu pai de alta, já em casa e em recuperação, ajudando-o com sua estimulação cognitiva após o traumatismo. Obrigada a todos por nos envolverem com tanto carinho", escreveu nas redes sociais. Cinco meses depois, ele voltou a ser internado, embora os motivos não tenham sido divulgados.

Em 2023, William foi submetido com sucesso à cirurgia para a colocação de uma válvula no cérebro, para tratar uma hidrocefalia. Pouco depois, Shakira comentou o estado de saúde do pai em tom tranquilizador:

"O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, não tem explicação. Ele passou por seis cirurgias, dois quadros de Covid-19, duas quedas, uma hemorragia cerebral, comprometimento neurológico, uma pneumonia — e continua com seu sorriso iluminando a vida das pessoas que o amam", afirmou, em entrevista à revista "Hola!".

O alerta voltou a surgir no fim de 2025. Em novembro, alguns veículos chegaram a especular que William Mebarak estaria novamente hospitalizado em estado crítico. Pessoas próximas, no entanto, desmentiram: "Ele está em casa e, com os cuidados que uma pessoa de 94 anos requer, mas está bem", garantiram.

Veja também