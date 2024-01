Pai de Vanessa Lopes pede empatia e diz que filha está sendo acompanhada por médico; veja

A- A+

Após 'sumiço' de Vanessa Lopes, depois da influencer desistir do Big Brother Brasil, o pai da ex-sister, Alisson Ramalho, se pronunciou nas redes sociais para dar notícias da filha. Ele agradeceu o apoio que a família vem recebendo do público.

"Quero iniciar minha mensagem agradecendo essa movimentação de apoio, acolhimento e carinho com Vanessa", iniciou Alisson, em vídeo publicado no Instagram.

"Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes neste momento que demanda atenção e cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos bem, é um momento de muito acolhimento", prosseguiu.

O pai da tiktoker afirma que em breve Vanessa voltará a aparecer nas redes sociais e pede empatia. "Ela logo estará aqui conosco distribuindo sorrisos e seu brilho. Empatia salva vidas. Esse é um momento que precisamos de muito apoio e acolhimento", enfatizou.

