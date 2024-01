Pai de Vanessa Lopes se pronuncia sobre comportamento da filha: "Muito bem acompanhada"

A- A+

Nos stories do seu Instagram, o pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho, se pronunciou sobre o comportamento da filha no BBB 24, que gerou tanto preocupação nos brothers e sisters quanto críticas nas redes sociais.



O empresário disse que estava fazendo um "esclarecimento oficial" e começou agradecendo a atenção e a preocupação do público.

"Primeiro a gente precisa entender que o programa tem todo um processo de cuidado com a integridade dos participantes. Há acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão. Se houver alguma atitude extrema, rapidamente é intervido."

Alisson continuou assegurando o cuidado do programa com a filha. "A gente tá sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande (...) A Vanessa está sendo muito bem acompanhada", disse o empresário.



Ele também destacou que a filha tem acompanhamento psicológico fora do programa e que o confinamento provoca emoções diversas e que a cada participante tem uma reação.

