Pai de Whindersson Nunes comenta internação do filho: 'O tempo não volta'

Whindersson Nunes decidiu, por conta própria, se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para tratar da saúde mental na última quinta-feira, 20. O humorista, que já falou abertamente sobre sua luta contra a depressão, recebeu apoio do pai, Hidelbrando Batista, que fez uma reflexão sobre a necessidade de cuidar de si.

Neste sábado, 22, Hidelbrando usou as redes sociais para compartilhar sua visão sobre a importância de reservar tempo para o autocuidado. "Tudo nessa vida a gente pode dar um jeito. Mas o tempo perdido, esse não tem conserto", escreveu. Ele destacou que é essencial agir no presente, sem esperar por um momento ideal que pode nunca chegar.

No dia anterior, o pai de Whindersson já havia comentado a internação do filho, ressaltando seu orgulho pela decisão. "Ele escolheu se cuidar, tratar a mente. Isso me deixa feliz. Já havia feito esse pedido a ele e a Deus. Sei que sairá bem e inspirado para voltar aos palcos, que é o que ele mais gosta de fazer", declarou.

Whindersson, que já havia sido internado anteriormente para tratar a saúde mental, falou sobre os desafios da depressão em entrevistas passadas. Em 2021, ao conversar com Rafinha Bastos, ele relembrou os impactos da fama e do isolamento. "Trabalhei muito, demais, a ponto de não saber o quanto eu tinha [de dinheiro]", disse na época.

