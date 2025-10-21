Ter, 21 de Outubro

'Pai do Amo'

"Pai do Ano" estreia no Brasil no próximo dia 23 de outubro; confira

Longa-metragem conta a história da reconstrução do relacionamento entre pai e filha

Pai e filha têm a chance de reconstruir a relação - Foto: Diamond Films/Divulgação

O longa-metragem "Pai do Ano", com Michael Keaton e Mila Kunis, estreia nos cinemas brasileiros no próximo dia 23 de outubro.

O enredo traz a história de Andy Goodrich, que não tem a paternidade como o maior de seus dons, mas que se vê diante de uma 'enrascada': sua esposa é internada e ele se vê obrigado a cuidar sozinho do filho de nove anos. Claramente sem habilidade, Goodrich pede ajuda da sua filha mais velha Grace.

E é a partir dessa conexão que o enredo engata: a convivência com Grace faz com que lembranças dolorosas ganhem espaço - afinal, Andy foi um pai ausente e vê a chance de reconstruir seu relacionamento com a filha e curar traumas do passado. 

*Com informações da assessoria de imprensa

