famosos Pai e irmão da atriz Julia Fox são presos com materiais para produzir drogas e bombas Atriz ficou conhecida pelo trabalho no filme "Joias brutas" e por namorar o rapper Kanye West

O nome da atriz Julia Fox se viu em meio a uma polêmica nesta quarta-feira (8) após seu pai e seu irmão serem presos em Nova York, nos Estados Unidos. A polícia local realizou uma operação no apartamento de Christopher e Thomas Fox, em Manhattan, onde encontrou armas fantasmas e materiais usados na produção de drogas e bombas.

Fontes do departamento de polícia disseram ao jornal "The New York Post" que foram encontradas ainda impressoras 3D, que seriam usadas para produção de armas de fogo sem número de série.

Heroína, medicamentos identificados, panelas de pressão, clorofórmio, propano, metanal, fentanil e materiais explosivos estão dentre os itens encontrados no apartamento.

Julia Fox é conhecida pelo trabalho no premiado filme "Joias brutas", com Adam Sandler. Ela também ficou em evidência após breve relacionamento com o rapper Kanye West. Em entrevista de 2019 ao site "High Snobiety", a atriz revelou que não mantém muito contato com o pai e o irmão, mas descreveu o irmão como um "cientista louco que adora construir impressoras 3D".

