Pais atores, irmão diretor: Fernanda Torres tem família no universo da artes

Totalmente artística. Assim poderia ser adjetivada a família de Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo filme " Ainda estou aqui", que também concorre à premiação de Hollywood nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, a carioca de 59 anos é fruto de uma árvore genealógica regada a cinema, teatro, literatura, filosofia, música...

— Somos uma família de circo, a gente vive embaixo da lona do picadeiro. Todo mundo é artista e o ofício se esbarra — contou Andrucha Waddington, marido da artista, em entrevista ao Globo.

Irmã de um diretor de cinema e esposa de um cineasta, a atriz e escritora Fernanda Torres agora também vê os filhos traçarem caminhos nessa seara. A seguir, veja quem é quem na família de Fernanda Torres.





Fernanda Montenegro, mãe — atriz

Fernanda Torres com a mãe, Fernanda Montenegro — Foto: Divulgação TV Globo

De Zulmira em " A falecida" (1965) a Dora de " Central do Brasil" (1998). De Nossa Senhora em " O auto da Compadecida" (2000) a Dona Picucha de "Doce de mãe" (2012-2014). De Charlô em "Guerra dos sexos" (1983) a Bia Falcão em " Belíssima" (2006). Estes são apenas alguns dos inúmeros papéis icônicos de Fernanda Montenegro ao longo de uma trajetória de oito décadas dedicadas à arte e à atuação nos palcos, na TV e no cinema. Em plena atividade, a artista trabalha atualmente na gravação de um novo filme e tem outros dois longas para estrear.

Fernando Torres, pai — ator

Nascido em Guaçuí, no Espírito Santo, em 14 de novembro de 1927, Fernando, antes do sucesso, foi locutor da Rádio MEC, onde conheceu Fernanda Montenegro, com quem viria a se casar em 1952. Participou dos anos de ouro do teatro brasileiro, integrando grandes companhias como o Teatro Brasileiro de Comédia, a Companhia Eva Todor e o Teatro Maria della Costa. Fernando também fundou o Teatro dos Sete com Fernanda, Sérgio Britto e Gianni Ratto onde foi produtor e diretor de peças como "O beijo no asfalto", de Nelson Rodrigues, que lhe valeu um prêmio de diretor revelação em 1961.

Na TV, atuou em "Laços de família" (2000) — sua última aparição no vídeo —; "Zazá" (1997); "Amor com amor se paga" (1984); "Louco amor" (1983); "Sétimo sentido" (1982); "Terras do sem-fim" (1981); "Baila comigo" (1981) e "Simplesmente Maria".

Claudio Torres, irmão — ator

Cineasta, roteirista e produtor, Claudio Torres tem uma carreira sólida e de destaque. Com o cunhado Andrucha Waddington, marido de Fernanda, ele é um dos diretores da Conspiração Filmes. Cláudio é conhecido por seus filmes inovadores e suas produções que marcaram a história do cinema nacional.

O filho de Fernanda Montenegro com Fernando Torres, nascido em 8 de agosto de 1963, começou sua trajetória no cinema como diretor de arte antes de se aventurar como diretor de filmes publicitários. Sua estreia como diretor de longas-metragens aconteceu com "Redentor" (2004), um filme que abriu a mostra Panorama no Festival de Berlim e conquistou o prêmio de Melhor Direção no Festival do Rio.

Apesar de manter um perfil mais discreto do que sua irmã, Fernanda Torres, Cláudio Torres fez sucesso com "A mulher invisível" (2009), estrelado por Selton Mello e Luana Piovani, que, além de atrair mais de 2,5 milhões de espectadores aos cinemas, ganhou uma versão para a TV, conquistando o Emmy Internacional de Melhor Série de Comédia em 2012. Em 2011, Cláudio lançou "O homem do futuro", estrelado por Wagner Moura, que também fez sucesso com uma bilheteira de 1,3 milhão de espectadores.

Andrucha Waddington, marido — diretor

Andrucha Waddington e Fernanda Torres na chegada para evento de alta-costura da Chanel, em Paris — Foto: Julie SEBADELHA / AFP

Diretor de cinema e de televisão, Andrucha Waddington, de 54 anos, é o nome por trás de filmes como "Os penetras" (2012) e "Casa de areia" (2005), este último estrelado pela mulher e pela sogra, e de produções televisivas de sucesso, como a série " Sob pressão" (2017-2022). Ele também é diretor de " Vitória", filme que tem Fernanda Montenegro como protagonista e que estreia nos cinemas no dia 13 de março. O longa conta a história real de uma idosa que desmascara uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos no Rio de Janeiro.

Ele e Fernanda Torres estão juntos desde 1998. Ambos ficaram um período separados, mas logo reataram o relacionamento. O diretor tem quatro filhos. Os mais novos, Joaquim e Antonio, são frutos do casamento com a atriz. Os mais velhos, João e Pedro, são do primeiro matrimônio com a diretora de arte Kiti Duarte. Andrucha também é irmão do diretor de televisão Ricardo Waddington.

Joaquim Waddington, filho — ator e filósofo



Fernanda Torres e o filho Joaquim Waddington — Foto: Reprodução/Instagram



Joaquim é o filho mais velho de Fernanda Torres e Andrucha Waddington. O jovem tem 24 anos, é ator e também se formou em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio). Ele é afilhado de Gilberto Gil, parceiro de longa data de Andrucha em projetos como "Eu, tu, eles" (2000) e "Viva São João!" (2002).

Discreto, Joaquim tem 538 seguidores num perfil fechado no Instagram. Ele já participou de diversas séries para a televisão, como "Sob pressão" (2017-2022), "Diário de um confinado" (2020) e "Amor e sorte" (2020), além de filmes como "O juízo" (2019).

Antonio Waddington, filho — estudante



Fernanda Torres e o filho Antonio — Foto: Reprodução / Instagram

Fernanda Torres estava acompanhada do filho caçula, Antonio Waddington, de 16 anos, fruto de seu casamento com o diretor Andrucha Waddington, no Festival de Veneza, no último ano — na ocasião, o filme "Ainda estou aqui" foi premiado na categoria de melhor roteiro. O jovem é estudante.

João Waddington, artista plástico — enteado



João Waddington, enteado de Fernanda Torres — Foto: Reprodução/Instagram

Quando Fernanda e Andrucha Waddington se conheceram, ele já era pai de João e Pedro, hoje com 32 e 31 anos, respectivamente. "Eu sou madrastérrima. Nunca quis ser uma mãe substituta. Quando casamos, eu não era mãe, e Andrucha era muito jovem. Foi uma surpresa na vida", contou ela numa entrevista ao programa "Encontro", da TV Globo. Segundo a atriz, ela e a mãe dos enteados, a cenógrafa Kiti Duarte, se dão muito bem. João seguiu os passos da mãe e é artista plástico, com ateliê próprio e venda de obras em galerias.

Pedro Waddington, diretor — enteado



O diretor Pedro Waddington, enteado de Fernanda Torres — Foto: Reprodução/Instagram

Irmão de João Waddington — ele também é fruto da antiga relação de Andrucha com a diretora de arte Kiti Duarte —, Pedro Waddington se apaixonou pelo mundo do pai e da "madrastérrima". É diretor, assim como Andrucha, e trabalha com ele na Conspiração Filmes. Pedro já esteve por trás de produções como "Sob pressão", "Anitta: made in Honório" (2020) e um doc sobre a "avó" Fernanda Montenegro. É dele também alguns flagras de Fernanda e Andrucha em casa e em viagens, possibilitando vê-los de uma maneira mais intimista.

