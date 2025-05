A- A+

denúncia Pais da atriz mirim Millena Brandão registram ocorrência por suposta negligência médica Aos 11 anos, ela foi diagnosticada com um tumor de cinco centímetros no cérebro

Os pais da atriz mirim Millena Brandão, que morreu aos 11 anos em São Paulo, na última sexta-feira (2), registraram boletim de ocorrência por negligência médica.

Segundo o UOL, documentos e protocolos serão analisados antes de um posicionamento público da família, que teria procurado três unidades de saúde em São Paulo após Millena reclamar de fortes dores de cabeça em 23 de abril.

O diagnóstico inicial foi dengue, mas ela tinha um tumor no cérebro e não resistiu após sofrer várias paradas cardíacas.

A situação mobilizou familiares e seguidores, que acompanharam cada atualização com preocupação. Após a morte da criança, a mãe afirma que "os médicos ainda não disseram o que realmente minha filha teve e o que a matou", como relatou ao g1.

"Ela foi para um hospital pela primeira vez na segunda-feira, 28 de abril. Mas, uma criança com dor de cabeça e dor no corpo? Foi apontado (diagnóstico de) dengue, pois estamos em meio a um surto. Ela voltou para casa" disse ao UOL Antônio Carlos Neto, advogado e amigo da família.

Os pais da atriz mirim, Thays Brandão e Luiz Brandão, publicaram um desabafo emocionado, por meio do Instagram, na noite do último domingo (4).

"Tem algumas pessoas que a gente gostaria que vivessem para sempre, que não fossem embora. Mas como isso não é possível, e elas se vão, a melhor forma de elas continuarem vivas é dentro da gente", afirmaram ambos, no post.

"Ficou um ponto de interrogação", reclamou Thays, ao ressaltar que não tem conhecimento acerca da causa da morte da menina.

As secretarias de Saúde municipal e estadual informaram, por meio de nota, que estão apurando se houve alguma irregularidade no atendimento a Millena.

De acordo com Thays, as paradas cardíacas ocorreram durante uma tentativa de transferência de hospital. Ela ainda contou que, desde o diagnóstico do tumor cerebral, Millena não conseguia reagir e nem se mexer.

Pela gravidade da situação, os médicos do hospital em que a menina estava internada analisaram que a melhor opção seria a transferência para o Hospital das Clínicas para começar um tratamento na área de neurologia.

Ao iniciar o procedimento, na última quarta-feira, a atriz mirim sofreu as paradas cardiorrespiratórias, não sendo possível o encaminhamento para o HC.

Com mais de 140 mil seguidores nas redes sociais, Millena mostrava seu trabalho como atriz e modelo infantil.

Além das produções televisivas, ela participou de campanhas publicitárias, especialmente para marcas de moda voltadas ao público jovem. A menina também participou de produções “A infância de Romeu e Julieta”, do SBT, e na série “Sintonia”, da Netflix.

