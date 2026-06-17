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LUTO Pais de Oliver Tree quebram silêncio após tragédia no RJ e recebem apoio nas redes Jesse e Kimberly Nickell agradecem mensagens de amigos e familiares; antes de morrer, artista americano revelou destino de fortuna

Os pais do cantor americano Oliver Tree — que morreu, aos 32 anos, no último domingo (14), em decorrência de uma colisão entre helicópteros no Rio de Janeiro — se manifestaram, pela primeira vez, acerca da perda do filho. Em publicações no Facebook, Jesse e Kimberly Nickell agradeceram as dezenas de mensagens de apoio deixadas por amigos e familiares. "Que Oliver descanse em paz. Ainda estamos em choque, e ondas de tristeza continuam nos atingindo", afirmou o pai do músico.

"Não consigo imaginar a tua dor, mas quero dar-te tudo o que puder para aliviar um pouco. Guarde no seu coração todas as bênçãos que lhe foram dadas durante os tempos sombrios que virão. Tal tristeza é inimaginável, mas a vida continua, mudada para sempre", escreveu uma amiga da mãe, que reagiu por meio de comentário nas redes: "Obrigada pelo carinho. Suas palavras significam muito para nós".

Poucas semanas antes de morrer, aos 32 anos, num acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, o músico americano Oliver Tree revelou planos para o próprio patrimônio. Em entrevista concedida no mês passado, ele afirmou que gostaria que sua herança fosse usada para apoiar futuros artistas, em vez de ser deixada para familiares. A relação com os pais, porém, estava longe de ser complicada. Ao contrário.

Durante participação no podcast "Zach Sang Show", o cantor contou que criou uma fundação voltada à concessão de bolsas para financiar projetos artísticos. Segundo ele, a receita gerada por seu trabalho serviria para ajudar músicos e criadores a transformar ideias em realidade.

"A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro vai voltar para os artistas", afirmou. "Criei uma fundação chamada Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses. Ela foi estruturada para que os rendimentos gerados pelas minhas músicas financiem esse trabalho."

Registros fotográficos nas redes sociais mostram que a convivência entre a família era constante — e que os pais e o filho costumavam viajar juntos regularmente.

Corpo totalmente carbonizado

Na última terça-feira (16), a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o corpo do cantor é o único que ainda não foi liberado. Como ele foi carbonizado, a identificação ainda depende de exames complementares, incluindo análises genéticas e odontológicas realizadas no Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

A investigação sobre as causas do acidente segue em andamento pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Segundo a Polícia Civil, já foram identificadas as outras cinco vítimas da tragédia.

Quem era OIiver Tree

Oliver Tree era um artista popular na internet e ganhava cada vez mais projeção nos últimos anos. O americano, que completaria 33 anos no fim deste mês, construiu uma carreira marcada pela mistura de música eletrônica, pop, indie e elementos de humor, além de um personagem excêntrico que o transformou em fenômeno nas redes sociais.

Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010, e assinou com a Atlantic Records, depois que sua música "When I'm down" se tornou viral. Seu visual característico, com corte de cabelo em estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.

O cantor acumulava mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 15 milhões no TikTok. No Spotify, mantinha aproximadamente 12 milhões de ouvintes mensais, impulsionado por sucessos que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais.

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