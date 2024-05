A- A+

Arte urbana Paisagem urbana do Recife ganha mais um megamural sobre música e biodiversidade Criado pela Galeria Lama, primeira galeria de artistas urbanos do Recife, e promovido pela Prefeitura, "O Som Nasce na Semente" dialoga sobre a preservação das florestas

Recife ganhou mais um megamural para o acervo cultural de sua paisagem urbana. "O Som Nasce na Semente" é tema da obra situada no coração da cidade, na fachada do Edifício Líbano, na Avenida Cruz Cabugá, em frente ao Parque 13 de Maio. Criado pela Galeria Lama, primeira galeria de artistas urbanos do Recife, o mural é assinado pelos artistas visuais Priscila Avelin, do Coletivo Acorde a Floresta, e Yony Seres, da Galeria Lama. O painel destaca a conexão entre a música e a natureza e sua biodiversidade.

O imenso mural traz instrumentos utilizados na cultura popular como o maracá, a alfaia, o berimbau, entre outros que dependem de árvores para serem criados. Em colaboração com os artistas urbanos Abrós Barros, Nomes, Nando ZV, Remy, Peste Negra e Juru, a obra abre o diálogo sobre a importância de se preservar a floresta, celebrar a agroecologia e de nutrir a cidade com arte.

“Nossa ideia é abrir um portal na cidade, uma imagem que revela a música no encontro com a floresta. Acordes criados com os tambores e instrumentos plantados na terra. Uma chave para sintonizar com a memória da natureza humana. A arte urbana é a manifestação que sensibiliza e colore a paisagem desta cidade”, comentou a artista Priscila Avelin.

Os megamurais abrem espaço para artistas periféricos estamparem suas narrativas em larga escala, promovendo a valorização da linguagem do graffiti e da arte urbana em geral. Além disso, criam memórias afetivas nas pessoas que circulam e visitam a cidade.

O projeto ficou em sétimo lugar no primeiro edital público de Pernambuco, promovido pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria Executiva de Inovação Urbana, que tem como objetivo transformar os prédios da cidade em obras de arte. O tema do edital, 'Recife Cidade da Música', busca celebrar a vocação da cidade para esta linguagem artística e o ingresso do Recife na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na categoria de música.

Segundo a secretária executiva de Inovação Urbana, Flaviana Gomes, os megamurais têm um papel importante na reflexão, educação e acesso à arte em nossa cidade. "Esta grandiosa obra de Yony e Avelin é uma importante homenagem à nossa cultura e à conexão entre música e natureza. Ele valoriza nossos artistas locais, estimula a criatividade e reforça a importância de proteger nossas florestas. É uma grande honra ver o Recife mostrar nossa vocação artística ao mundo e nutrir nossa cidade com beleza e consciência ambiental."

FICHA TÉCNICA:

Megamural “O Som Nasce na Semente”

Incentivo: Este projeto foi realizado com recursos financeiros do Edital de Credenciamento nº 002/2022, referente à realização de Megamurais, pela Secretaria Executiva de Inovação Urbana da Prefeitura do Recife, @inovacaourbana.

Artistas: Yony Seres e Avelin

Realização: Acorde a Floresta e Galeria Lama

Elaboração de projeto: Fabrício Amaral

Coordenação de Produção: Sara Régia

Produção executiva: André Freitas

Assistente de produção: Maely Marquês

Produção artística: Yony Seres

Artistas colaboradores: Nando Zeve, Abrós, Vários Nomes

Artista alpinista: Remy Ferreira

Artistas auxiliares: Juro e Peste Negra

Fotografia e audiovisual: Solare Produções e Vislumbra Filmes

Projeção: Uenni e Raisa Andrade

Assessoria de Comunicação: Clareana Arôxa

Assessoria de imprensa: Clareana Arôxa e Raynaia Uchôa

Empresa balancim: Carvalho Leal

Operadores balancim: Cleyton Barbosa

Assistente Operacional: Mosa BLK

Apoio: Iquine, Atlas, Cor da Lama - Graffiiti Shop, Ateliê Sara Régia, Solare Produções, Vislumbra Filmes e Restaurante Fogão a Lenha

