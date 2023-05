Paisagens naturais de Bonito inspiram exposição de Heron Martins; entenda

A- A+

A exuberância das paisagens naturais encontradas em Bonito, cidade no Agreste de Pernambuco, inspirou o artista plástico Heron Martins a pintar as telas que integram a exposição “A natureza pinta”. As obras podem ser vistas na Arte Plural Galeria, a partir desta terça-feira (23).

A conexão do artista com a natureza é uma das marcas do seu trabalho. Nascido em Bonito, município onde ainda reside, ele manifesta intimidade com o lugar e sua biodiversidade através da arte.

Em suas criações, Heron explora as variadas cores vindas de flores, cachoeiras e trilhas. São elementos que o artista costuma presenciar em sua rotina de pintar dentro da mata, lugar onde ele afirma se sentir “em casa”.



Heron carrega em seus trabalhos referências de grandes mestres, como Paul Cézanne e Van Gogh, além de artistas locais com os quais teve contato, como Antonio Mendes, Raul Córdula, Maurício Arraes e Marcelo Pelegrino. Essa é a primeira exposição individual assinada pelo pintor, que já participou de diversas coletivas, ao lado de outros nomes, no Recife.

Em seu texto curatorial, Raul Córdula afirma que os quadros de Heron transportam a memória para momentos da arte moderna e do impressionismo. “Trata-se de um artista que encerra suas composições em feixes formais, onde coloca contrapontos de cores vivas sobre a contextura da pintura de vegetais na mata”, afirma o curador.

Serviço:

Exposição “A natureza pinta”, de Heron Martins

Quando: Vernissage nesta terça-feira (23), às 18h; Visitação a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 14h às 18h, até 22 de julho

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Entrada gratuita

Veja também

Luto Flores e velas em frente à casa de Tina Turner na Suíça