"Paisagens Oníricas": projeto itinerante leva resultados de oficinas a três cidades

A- A+

O projeto itinerante “Paisagens Oníricas” circula por três localidades do interior de Pernambuco em dezembro. Após ministrarem oficinas multimídia nesses lugares, a artista de dança Marina Mahmood, junto com o fotógrafo e músico Iezu Kaeru, retorna para apresentar os resultados das imersões.

Mesclando audiovisual, dança e performance, as oficinas foram voltadas para estudantes do ensino médio moradores de comunidades ribeirinhas. Receberam o projeto a Ilha de Assunção, território indígena situado em Cabrobó, e Itacuruba, ambas cidades do Sertão, além de Limoeiro, município do Agreste.

A apresentação dos resultados terá a mesma dinâmica em cada local visitado. O começo será com a performance “Lumiar”, de Mahmood, que dança com o manuseio do fogo e outros artifícios, acompanhada por uma banda ao vivo, às 19h.



Depois, às 20h, serão exibidas obras multimídia feitas pelos estudantes. Além disso, haverá debate entre os arte-educadores e os participantes das oficinas, às 21h, seguido por apresentação da videodança “Corpo Onírico”, às 21h30. A iniciativa conta com incentivo do Funcultura e apoio do Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA).

Confira a programação do projeto itinerante “Paisagens Oníricas”:

Ilha de Assunção (Cabrobó) - 05/12

Local: Centro Cultural de Artesanato da Ilha de Assunção (Aldeia Jatobazeiro, área de retomada, logo após a ponte que dá acesso à Ilha de Assunção, em Cabrobó)

Itacuruba - 07/12

Local: Praça Matriz Nossa Senhora do Ó

Limoeiro - 12/12

Local: Praça da Bandeira



Veja também

Celebridades Sandy revela insegurança com imagem e motivo de estar sempre maquiada: "não me acho bonita"