Paixão de Cristo: confira o roteiro de encenações da Semana Santa em Pernambuco

A- A+

Tradicionalmente, a proximidade da Semana Santa acompanha a agenda cheia de espetáculos da “Paixão de Cristo” em Pernambuco. No Recife e em tantas outras cidades, o calvário de Jesus é encenado em montagens com diferentes propostas. Confira o roteiro de apresentações no Estado:

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Quando: de 23 a 30 de março, às 18h

Onde: Teatro de Nova Jerusalém (Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus)

Ingressos a partir de R$ 90, à venda no site oficial

Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo

Quando: 29, 30 e 31 de março, às 18h

Onde: Marco Zero (Avenida Alfredo Lisboa, Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Auto da Via Dolorosa

Quando: 24 de março, às 19h

Onde: Catedral Nossa Senhora da Conceição do Mato (Rua da Conceição, 1209, Centro, Palmares)

Acesso gratuito

Paixão de Cristo de Casa Amarela

Quando: 28, 29 e 30 de março, às 19h

Onde: Sítio da Trindade (Estr. do Arraial, Casa Amarela, Recife)

Acesso gratuito



Paixão dos Guararapes

Quando: 28, 29 e 30 de março, às 19h

Onde: Pátio das Bandeiras (Monte dos Guararapes, Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes)

Acesso gratuito



Paixão de Cristo de Camaragibe - A Paixão dos Camarás

Quando: 29, 30 e 31 de março, às 19h30

Onde: Praça de Eventos de Camaragibe (Av. Padre Osêas Cavalcanti, Vila da Fábrica, Camaragibe)

Acesso gratuito



Paixão de Cristo de Limoeiro

Quando: 28, 28, 30 e 31 de março, às 20h

Onde: Praça da Bandeira (Centro Cultural Ministro Marcos Viniciys Vilaça, Centro, Limoeiro)

Acesso gratuito

Paixão de Cristo do Monte da Fé

Quando: 27, 28 e 29 de março, às 19h30

Onde: Monte da Fé (Vila Asa Branca, Paudalho)

Acesso gratuito



A Paixão da Ponte

Quando: 29 e 30 de março, às 20h

Onde: Arena da Ponte da Paixão (Rua da Violetas, Lot. Cidade Jardim, Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho)

Acesso gratuito

Jesus de Nazaré, Uma História de Amor

Quando: 28 de março, às 20h30

Onde: Pátio de Eventos José e Maria (Av. Francisco Coelho de Amorim, bairro José e Maria, Petrolina)

Acesso gratuito

Jesus de Nazaré, Uma História de Amor

Quando: 30 de março, às 20h30

Onde: Praça da Igreja de São João Batista (Centro, Afrânio)

Acesso gratuito

Paixão de Cristo de Triunfo

Quando: 28 e 29 de março, às 19h

Onde: Parque Iaiá Gastão (Via Verde, Triunfo)

Acesso gratuito

Jesus, A Paixão Sertaneja

Quando: 29 de março, às 18h

Onde: Espaço Cultural (Av. Antônio Pedro da Silva, 100, Centro, Verdejante)

Acesso gratuito

Dolorosa Paixão - A Paixão de Cristo da Pedra

Quando: 29, 30 e 31 de março, às 20h

Onde: Praça da Imaculada Conceição (Pedra)

Acesso gratuito

Nossa Paixão

Quando: 28, 29 e 30 de março, às 20h30

Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar (Centro, Gravatá)

Acesso gratuito

Paixão de Cristo em Igarassu

Quando: 30 e 31 de março

Onde: Sítio Histórico de Igarassu, próximo à Igreja dos Santos Cosme e Damião

Acesso gratuito

Veja também

Shows Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam shows extras em São Paulo e Rio