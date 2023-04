A- A+

TEATRO Paixão de Cristo de Casa Amarela realiza apresentação para pessoas em situação de rua Encenação ocorre em frente ao Convento Franciscano de Santo Antônio, na Rua do Imperador, no Centro do Recife

Antes de estrear sua temporada no Sítio da Trindade, a Paixão de Cristo de Casa Amarela realiza uma apresentação especial nesta segunda (3), a partir das 19h. A ação, que ocorre em frente ao Convento Franciscano de Santo Antônio, na Rua do Imperador, no Centro do Recife, é voltada para a população em situação de rua da região.

Completando 21 anos, a encenação traz novamente o ator George Floro Acioly no papel de Cristo. Ele contracena com sua mãe, Marly Floro Câmara, que interpreta Maria. As apresentações em Casa Amarela ocorrem desta quinta-feira (6) até sábado (8), sempre às 20h.



Neste ano, o encerramento da encenação não utilizará fogos de artifício, que serão substituídos por efeitos de iluminação. O evento também funcionará como ponto de arrecadação de rações para animais abandonados e cuidados pela ONG Anjos do Poço.

Veja também

Famosos Fã diz ter sido destratado por Pabllo Vittar e artista rebate: 'Não chamei você de rato'; entenda