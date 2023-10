A- A+

Pernambuco Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anuncia Allan Souza Lima no papel de Jesus em 2024 Mayana Neiva e Dalton Vigh também estão escalados para a edição de 55 anos do espetáculo pernambucano

O pernambucano Allan Souza Lima, que estrela a série “Cangaço Novo”, do Prime Video, será Jesus em 2024. O ator foi confirmado como o protagonista da próxima temporada da “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”, que deve ocorrer entre 23 e 30 de março.

Em sua página no Instagram, Allan escreveu sobre como foi convidado para o papel. “Quando me fizeram o convite, eu disse o seguinte: ‘Para mim, como pernambucano, tenho algumas coisas que preciso fazer como ator para representar e valorizar a minha cultura. E uma delas seria fazer Jesus’”, apontou.

“Tenho uma relação emocional com esta história. A primeira vez que fui assistir a este espetáculo, eu devia ter uns 5 a 7 anos, com meu avô, Sr. Fernando da Costa Lima e, em breve, estarei representando o maior personagem existente da história”, complementou.



A última vez que um ator pernambucano viveu Jesus em Nova Jerusalém foi em 2018, com Renato Góes. Neste ano, o papel ficou com Kleber Toledo, que é paulista. Outros artistas de Pernambuco e de outros estados já defenderam o personagem, como José Pimentel, Fábio Assunção, Thiago Lacerda, Gabriel Braga Nunes e Juliano Cazarré.

A edição de 2024 marcará os 55 anos da “Paixão de Cristo de Nova Jerusalém”. Além do protagonista, outros dois nomes do elenco já foram divulgados oficialmente. Dalton Vigh será o governador romano Pôncio Pilatos. Já Mayana Neiva ficará com o papel de Maria, mãe de Jesus.





