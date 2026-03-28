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PÁSCOA Paixão de Cristo de Nova Jerusalém celebra, este ano, o centenário de Plínio Pacheco Abertura desta 57ª edição acontece neste sábado (28) e segue com mais sete sessões no período de 29 de março até 4 de abril,

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Parecia improvável que uma história de mais de dois milênios ainda reservasse algo inédito para o público. Embora a trama da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém permaneça a mesma, o espetáculo deste ano contará com efeitos especiais sem precedentes na encenação.

A abertura desta 57ª edição acontece neste sábado (28) e segue com mais sete sessões no período de 29 de março até 4 de abril, integrando a Semana Santa. A experiência imersiva é realizada na cidade-teatro de Nova Jerusalém, localizada no distrito de Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, a 180 km de Recife.

Elenco

A peça teatral da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém chega no ano de 2026, tendo o ator carioca Dudu Azevedo assumindo o papel de Jesus.

Além dele, completam o elenco nomes de destaque da dramaturgia brasileira. Beth Goulart é a Maria, enquanto Marcelo Serrado atua como Pilatos e Carlo Porto interpreta Herodes.

Após a apresentação da pré-estreia para imprensa, convidados e autoridades, o protagonista Dudu Azevedo falou sobre Jesus ser o maior personagem que poderia interpretar.

Grandiosidade

O espetáculo deste ano também celebra o centenário de Plínio Pacheco (1926-2002), idealizador e construtor de Nova Jerusalém, considerado o maior teatro a céu aberto do mundo. O

s cenários da Paixão de Cristo estão distribuídos por uma área de 100 mil metros quadrados, com nove palcos-planteia, em um espaço cercado por muralhas de pedra granítica e torres monumentais, reproduzindo a arquitetura judaica e romana da Jerusalém de dois mil anos atrás.

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém reproduz os últimos dias de Jesus na Terra, cobrindo a Última Ceia, o julgamento, a crucificação e a ressurreição dele. O espetáculo inicia com a cena do Sermão da Montanha e encerrando com a ascensão de Jesus ao céu.

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