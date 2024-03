A- A+

AGRESTE Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa neste sábado (23), no Agreste No elenco principal do espetáculo que acontece desde 1968, em Fazenda Nova, no Brejo da Madre de Deus, estão Allan Souza Lima (Jesus), Mayana Neiva (Maria) e Dalton Vigh (Pilatos)

O roteiro da fé se renova a partir deste fim de semana, com o início da temporada da 55ª edição da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que começa neste sábado (23), no município do Brejo da Madre de Deus, Agreste pernambucano, a 180 km do Recife.



A temporada 2024 no maior teatro a céu aberto do mundo seguirá até o dia 30 de março. No elenco principal, estão o ator Allan Souza Lima, no papel de Jesus; Mayana Neiva, que interpreta Maria, e Dalton Vigh no papel do governador romano Pôncio Pilatos.

Realizada desde 1968, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém costuma atrair, durante a Semana Santa, uma média de 70 mil pessoas de todo o mundo, que vêm ao agreste de Pernambuco para assistir a emocionante história de Jesus Cristo, em um espetáculo que tem início com a cena do Sermão da Montanha e termina com a ascensão de Jesus, ressuscitado, aos céus.

Espetáculo

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém continua sendo um espetáculo grandioso, que envolve uma gigantesca equipe para acontecer. São cerca de 600 profissionais, entre técnicos, maquiadores, sonoplastas, eletricistas, contrarregras, cabeleireiros, camareiras etc. A coordenação geral é de Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, realizadora do espetáculo.

A paraibana Mayana Neiva interpreta Maria, mãe de Jesus | Foto: Divulgação

Sob a direção artística de Lúcio Lombardi e do assistente especial de direção Alberto Brigadeiro, o drama de Cristo é vivido por 50 artistas pernambucanos, cerca de 400 figurantes, além dos artistas renomados da cena nacional, convidados a integrar o elenco. Nos últimos 25 anos, 120 artistas do teatro, cinema e TV brasileiras participaram do espetáculo.

Os cerca de 2 mil figurinos utilizados em cena, alternados por dezenas de personagens, são produzidos pelas costureiras de Fazenda Nova, distrito do Brejo da Madre de Deus, sob a coordenação da arquiteta e figurinista Marina Pacheco, com base em pesquisa sobre os trajes utilizados durante os tempos de Cristo.

Em cena

Este ano, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém contará com algumas novidades que irão tocar especialmente quem for assistir ao espetáculo. Segundo a organização do evento, o público poderá ter uma experiência ainda mais imersiva, devido aos avanços tecnológicos incorporados, que permitirão o uso de novos efeitos especiais.

Dalton Vigh interpreta o governador romano Pôncio Pilatos | Foto: Divulgação

A cenografia foi aprimorada e permitirá uma atmosfera mais realista ao ambiente do espetáculo. “Cada detalhe é cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência visualmente deslumbrante, que promete encantar espectadores de todas as idades”, disse o coordenador geral do espetáculo, Robinson Pacheco. Os trajes utilizados pelos personagens principais da Paixão também passaram por reformulações estéticas.

Elenco

Como parte do elenco principal do espetáculo, o ator recifense Allan Souza Lima – que, no ano passado, protagonizou a série “Cangaço Novo” – faz o papel de Jesus Cristo. Também foram convidados a atriz paraibana Mayana Neiva para o papel de Maria e o global Dalton Vigh, que encarnará Pôncio Pilatos.

Entre os demais pernambucanos que participam do espetáculo, estão o ator Eduardo Japiassu, que assumirá o papel de Herodes; Fernanda Espíndola interpretando Herodíades; e José Mário Austregésilo, que está de volta à Paixão após 20 anos para interpretar Anás.



Também integram o elenco Marina Pacheco, como Maria Madalena; José Barbosa, como Judas; e Washington Machado no papel do apóstolo João.

SERVIÇO

55ª Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Quando: 23 a 30 de março

Onde: Teatro de Nova Jerusalém | Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus/PE

Ingressos antecipados: a partir de R$ 90, à venda no site do evento

