pernambuco Paixão de Cristo de Nova Jerusalém é reconhecida com o título de manifestação da cultura nacional O reconhecimento foi concedido com a sanção da Lei Nº 15.146, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (10)

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém foi oficialmente reconhecida como manifestação da cultura nacional. A Lei Nº 15.146, que concede o título, foi sancionada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na terça-feira (10).

O espetáculo é encenado anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Realizada desde 1968, a apresentação reúne grandes públicos no período de celebração da Páscoa.

A sanção visa assegurar a continuidade da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que atrai turistas, movimenta o comércio local e gera emprego e renda para os moradores da região. A atividade envolve mais de 400 atores, que se apresentam em um espaço de 100 mil metros quadrados.



O projeto de lei que originou o reconhecimento da peça como manifestação da cultura nacional é de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB). Após passar pela Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada no Senado em maio, sob relatoria do senador Humberto Costa (PT).



