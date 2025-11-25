A- A+

PERNAMBUCO Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anuncia elenco principal com Dudu Azevedo como Jesus; confira Espetáculo é encenado anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco

O elenco principal da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2026 foi anunciado na manhã desta terça-feira (25). Na nova edição, que celebra o centenário de Plínio Pacheco, o ator Dudu Azevedo irá interpretar Jesus.

Além de Dudu Azevedo, foram anunciados: Beth Goulart, como Maria; Marcelo Serrado, como Pilatos; e Carlo Porto, como Herodes.

O espetáculo é encenado anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Realizada desde 1968, a apresentação reúne grandes públicos no período de celebração da Páscoa.

Confira, abaixo, detalhes da carreira de cada ator anunciado

Elenco terá Dudu Azevedo como Jesus, Beth Goulart interpretando Maria, Marcelo Serrado no papel de Pilatos e Carlo Porto como Herodes. - Foto: Instagram/Reprodução

Dudu Azevedo - Jesus

Com uma carreira consolidada, esta não é a primeira vez que Dudu Azevedo interpreta Jesus. Ele viveu o mesmo personagem na novela "Jesus", da TV Record, entre 2018 e 2019. Foi por conta da boa recepção do trabalho que ele foi escolhido para reprisar o papel na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

O ator também tem currículo extenso na TV, cinema e teatro. Em seus trabalhos mais recentes, participou da série “O Cangaceiro do Futuro” (2022) e da novela bíblica “Gênesis” (2021).

Em 2025, o ator retornou à TV Globo para uma participação na novela “Êta Mundo Melhor!”, além de estar no elenco da série "Veronika" (Globoplay) e do longa "Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais".

Beth Goulart - Maria

Beth Goulart tem uma trajetória de mais de 50 anos dedicada ao teatro, cinema e televisão. Seus últimos trabalhos na TV incluem a participação na novela “Gênesis” (2021) e a série “O Primo Basílio” (sem data definida para lançamento).

Fora das telas, a artista lançou em 2024 o seu segundo livro, “O que transforma a gente? – Breves reflexões para mudanças profundas”, e em 2025 está escalada para a novela vertical da Globo, “Tudo por uma Segunda Chance”.



Marcelo Serrado - Pilatos

Marcelo Serrado é um artista reconhecido por transitar entre o drama e a comédia. Recentemente, o ator esteve nos longas "Se a Vida Começasse Agora" (2024) e "Uma Babá Gloriosa" (2024).

Em 2025, ele integrou o elenco da novela “Beleza Fatal” na HBO Max e iniciará um novo projeto com Walcyr Carrasco na Globo.



Carlo Porto - Herodes

Carlo Porto é um ator em ascensão que ganhou notoriedade em produções nacionais e internacionais. Ele assume o papel do Rei Herodes, figura complexa na história de Jesus.

Entre seus trabalhos mais recentes, o ator viveu o Rei Xerxes na série bíblica “A Rainha da Pérsia” (2024) e interpretou Adão na novela “Gênesis” (2021). Em 2022, esteve também na série "Reis".

Ingressos

Os ingresos para a temporada 2026 já estão disponíveis para compra no site oficial.

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém será realizada de 28 de março a 4 de abril e, mais uma vez, a expectativa é atrair milhares de espectadores do Brasil.

A STFN inormou que está com a "Black Friday da Paixão" até o próximo sábado (29). São oferecidos descontos especiais que chegam a mais de 40% dependendo do dia do espetáculo.

