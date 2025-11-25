Paixão de Cristo de Nova Jerusalém anuncia elenco principal com Dudu Azevedo como Jesus; confira
Espetáculo é encenado anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco
O elenco principal da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2026 foi anunciado na manhã desta terça-feira (25). Na nova edição, que celebra o centenário de Plínio Pacheco, o ator Dudu Azevedo irá interpretar Jesus.
Além de Dudu Azevedo, foram anunciados: Beth Goulart, como Maria; Marcelo Serrado, como Pilatos; e Carlo Porto, como Herodes.
O espetáculo é encenado anualmente na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, no município do Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. Realizada desde 1968, a apresentação reúne grandes públicos no período de celebração da Páscoa.
Confira, abaixo, detalhes da carreira de cada ator anunciado
Dudu Azevedo - Jesus
Com uma carreira consolidada, esta não é a primeira vez que Dudu Azevedo interpreta Jesus. Ele viveu o mesmo personagem na novela "Jesus", da TV Record, entre 2018 e 2019. Foi por conta da boa recepção do trabalho que ele foi escolhido para reprisar o papel na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.
O ator também tem currículo extenso na TV, cinema e teatro. Em seus trabalhos mais recentes, participou da série “O Cangaceiro do Futuro” (2022) e da novela bíblica “Gênesis” (2021).
Em 2025, o ator retornou à TV Globo para uma participação na novela “Êta Mundo Melhor!”, além de estar no elenco da série "Veronika" (Globoplay) e do longa "Todo Mundo (Ainda) Tem Problemas Sexuais".
Beth Goulart - Maria
Beth Goulart tem uma trajetória de mais de 50 anos dedicada ao teatro, cinema e televisão. Seus últimos trabalhos na TV incluem a participação na novela “Gênesis” (2021) e a série “O Primo Basílio” (sem data definida para lançamento).
Fora das telas, a artista lançou em 2024 o seu segundo livro, “O que transforma a gente? – Breves reflexões para mudanças profundas”, e em 2025 está escalada para a novela vertical da Globo, “Tudo por uma Segunda Chance”.
Marcelo Serrado - Pilatos
Marcelo Serrado é um artista reconhecido por transitar entre o drama e a comédia. Recentemente, o ator esteve nos longas "Se a Vida Começasse Agora" (2024) e "Uma Babá Gloriosa" (2024).
Em 2025, ele integrou o elenco da novela “Beleza Fatal” na HBO Max e iniciará um novo projeto com Walcyr Carrasco na Globo.
Carlo Porto - Herodes
Carlo Porto é um ator em ascensão que ganhou notoriedade em produções nacionais e internacionais. Ele assume o papel do Rei Herodes, figura complexa na história de Jesus.
Entre seus trabalhos mais recentes, o ator viveu o Rei Xerxes na série bíblica “A Rainha da Pérsia” (2024) e interpretou Adão na novela “Gênesis” (2021). Em 2022, esteve também na série "Reis".
Ingressos
Os ingresos para a temporada 2026 já estão disponíveis para compra no site oficial.
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém será realizada de 28 de março a 4 de abril e, mais uma vez, a expectativa é atrair milhares de espectadores do Brasil.
A STFN inormou que está com a "Black Friday da Paixão" até o próximo sábado (29). São oferecidos descontos especiais que chegam a mais de 40% dependendo do dia do espetáculo.