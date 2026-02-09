Paixão de Cristo de Nova Jerusalém terá efeito especial ao fim do espetáculo; confira
Segundo a organização, Jesus irá ascender até desaparecer entre as nuvens em cena final
O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece entre 28 de março e 4 de abril, promete uma cena final que será retratada com o máximo de realismo.
“Pela primeira vez, o público testemunhará a cena final com um realismo impressionante. Jesus irá ascender até desaparecer entre as nuvens, proporcionando um desfecho mágico e impactante”, afirma Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, no Agreste do estado.
A novidade promete trazer ainda mais emoção à encenação, especialmente para quem já conhece o espetáculo e, agora, terá a chance de conferir algo novo.
Nas edições anteriores, Jesus subia apenas alguns metros acima de um rochedo. Agora, com o uso de iluminação especial e tecnologia de última geração.
Vale destacar que o investimento em novidades, em especial aos efeitos especiais, marcam o centenário de nascimento de Plínio Pacheco, idealizador e construtor da cidade-teatro, reforçando as ações de homenagens.
Elenco
Este ano, quem interpreta Jesus é o ator Dudu Azevedo. O elenco principal ainda conta com Beth Goulart (Maria), Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlo Porto (Herodes). Eles contracenam com inúmeros artistas pernambucanos e figurantes.
A estrutura conta com nove palcos monumentais, que formam cenário grandioso para contar os últimos dias de Jesus.
Serviço:
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém
Local: Teatro de Nova Jerusalém, Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus
Datas: 28 de março e 4 de abril
Ingressos: aqui