Encenação Paixão de Cristo de Nova Jerusalém terá efeito especial ao fim do espetáculo; confira Segundo a organização, Jesus irá ascender até desaparecer entre as nuvens em cena final

O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece entre 28 de março e 4 de abril, promete uma cena final que será retratada com o máximo de realismo.



“Pela primeira vez, o público testemunhará a cena final com um realismo impressionante. Jesus irá ascender até desaparecer entre as nuvens, proporcionando um desfecho mágico e impactante”, afirma Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, no Agreste do estado.

A novidade promete trazer ainda mais emoção à encenação, especialmente para quem já conhece o espetáculo e, agora, terá a chance de conferir algo novo.

Nas edições anteriores, Jesus subia apenas alguns metros acima de um rochedo. Agora, com o uso de iluminação especial e tecnologia de última geração.

Vale destacar que o investimento em novidades, em especial aos efeitos especiais, marcam o centenário de nascimento de Plínio Pacheco, idealizador e construtor da cidade-teatro, reforçando as ações de homenagens.

Elenco

Este ano, quem interpreta Jesus é o ator Dudu Azevedo. O elenco principal ainda conta com Beth Goulart (Maria), Marcelo Serrado (Pilatos) e Carlo Porto (Herodes). Eles contracenam com inúmeros artistas pernambucanos e figurantes.



A estrutura conta com nove palcos monumentais, que formam cenário grandioso para contar os últimos dias de Jesus.



Serviço:

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Local: Teatro de Nova Jerusalém, Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus

Datas: 28 de março e 4 de abril

