TEATRO Paixão de Cristo de Nova Jerusalém inicia nova temporada neste sábado (12) Papel de Jesus Cristo está com o ator José Loreto, que foi alvo de reclamações após desfile da escola de samba carioca Vila Isabel

Todos os anos, há quase seis décadas, o município de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, se torna destino certo para quem quer presenciar uma das maiores encenações ao ar livre do mundo. A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, forte atrativo turístico do Estado na época da Páscoa, renova a tradição a partir deste sábado (12).

Até o dia 20 de abril, Domingo de Páscoa, as apresentações da nova temporada ocorrem diariamente, sempre a partir das 18h. Em cena, a famosa representação dos últimos dias de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição, com texto escrito por Plínio Pacheco e interpretado por atores de renome nacional.

O elenco estelar deste ano traz Letícia Sabatella no papel de Maria, Leopoldo Pacheco dando vida a Pilatos e Werner Schünemann como o Rei Herodes. A recifense Luana Cavalcante, Miss Brasil 2024, estará em cena como a Rainha Herodíades.

Polêmica

José Loreto foi o escolhido para o papel principal da peça e acabou envolvido em polêmica. Após interpretar o diabo no desfile da escola de samba carioca Vila Isabel, no Carnaval deste ano, sua escalação para viver Jesus em Nova Jerusalém virou alvo de reclamações nas redes sociais.

No entanto, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova, que promove a encenação, decidiu manter o ator. “A STFN, uma produtora teatral voltada ao entretenimento, à cultura e à arte, entende que atores e atrizes possuem total liberdade para interpretar diferentes papéis ao longo de suas carreiras e que o artista não deve ser confundido com os personagens que vivenciam na sua vida profissional”, afirma a entidade, em nota de esclarecimento.

Nas redes sociais, José Loreto também se defendeu das críticas que sofreu. “Através dessas histórias e desses personagens distintos é que a arte exemplifica o que é certo e errado, o que é do bem, o que é do mal, o que faz a gente refletir e evoluir. Eu fiz o diabo, mas eu não sou o diabo, eu não gosto do diabo”, comentou.

Estrutura

Ao lado do ator carioca, estarão 50 artistas pernambucanos e cerca de 300 figurantes. Uma novidade deste ano é a volta da personagem Verônica, que será interpretada pela atriz pernambucana Angélica Zenith. Curiosamente, o último ano em que o papel esteve presente na peça foi em 1993, sendo defendido por Letícia Sabatella.

Proporcionando uma imersão na história bíblica, a Paixão de Cristo é levada ao público dentro de uma cidade-teatro de dimensões impressionantes. São 100 mil metros quadrados cercados por muralhas de pedra de três metros de altura, com 70 torres de sete metros distribuídas ao longo de seu perímetro.

No interior da fortificação, estão distribuídos nove palcos que reproduzem cenários da época, como o Templo de Jerusalém e o palácio do Rei Herodes. O realismo é garantido pelo cuidado com os detalhes na cenografia e nas quase 2 mil peças confeccionadas pelas costureiras locais, que compõem o figurino da peça. Nos bastidores, uma equipe de 600 profissionais dá o suporte necessário para manter viva uma tradição que atravessa gerações.

Serviço

Paixão de Cristo de Nova Jerusalém

Quando: deste sábado (12) até 20 de abril, às 18h

Onde: Nova Jerusalém - Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus

Ingressos a partir de R$ 80, no site oficial (www.novajerusalem.com.br)

