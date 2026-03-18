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TEATRO Famosos chegam a Pernambuco para temporada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém As apresentações para o público acontecem entre os dias 28 de março e 4 de abril

O Agreste pernambucano começa a entrar no clima da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém com a chegada do elenco, prevista para o próximo domingo (22).

Entre os destaques desta edição estão Dudu Azevedo, que interpretará Jesus. O elenco também traz Beth Goulart no papel de Maria, Marcelo Serrado como Pilatos e Carlo Porto vivendo Herodes.

Após o desembarque no Recife, os atores seguem diretamente para a cidade-teatro de Nova Jerusalém. Eles já iniciam, no mesmo dia, a rotina intensiva de ensaios para o espetáculo, considerado o maior teatro ao ar livre do mundo.

A agenda de preparação é apertada. Na sexta-feira seguinte à chegada, o elenco participa da pré-estreia destinada a autoridades e convidados especiais, marcando a abertura oficial da temporada deste ano.

As apresentações para o público acontecem entre os dias 28 de março e 4 de abril, prometendo mais uma edição grandiosa do evento, que reúne fé, arte e tradição, atraindo milhares de espectadores de todo o País.

Os ingressos para a temporada 2026 já estão à venda no site oficial (www.novajerusalem.com.br), com opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão ou em até 6 vezes nas bilheterias.

*Com informações da assessoria de imprensa

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