TEATRO Paixão de Cristo de Triunfo acontece na Via Verde nos dias 17 e 18 de abril O espetáculo celebra 50 anos com novidades para a edição deste ano

Celebrando 50 anos e com novidades para o espetáculo deste ano, a Paixão de Cristo de Triunfo, no Sertão do Pajeú, atrai o público para o primeiro teatro ao ar livre do Sertão, o Parque Iaiá Medeiros Gastão, conhecido como Via Verde. A apresentação acontece nos próximos dias 17 e 18 de abril, às 19h, com acesso gratuito.

Novidades

A Paixão de Cristo de Triunfo, que é uma das mais antigas de Pernambuco, vai apresentar na edição deste ano novos personagens e cenas inéditas. Além disso, será exibido em um telão, próximo ao portal de entrada na Via Verde, um documentário sobre o espetáculo ao longo de 50 anos.

A partir deste ano, o espetáculo se tornou parte do calendário turístico do estado e tem temporada com o maior número de integrantes (90) entre atores e figurantes do Grupo de Teatro Nós em Cena, responsável pela encenação. Entre as novidades inseridas no roteiro estão cenas de Adão e Eva no paraíso, a profecia de Abraão, a trajetória de Maria Madalena antes de conhecer Jesus, a ressurreição de Lázaro e outros milagres da vida de Cristo.

Elenco

A montagem do elenco contou com a participação de atores autistas e de cinco postulantes do Convento São Boaventura, todos triunfenses. A atriz Ana Oliveira será, pelo terceiro ano consecutivo, Maria, mãe de Jesus, ao lado do ator Bosco Araújo, que permanece no papel de Jesus Cristo pela terceira vez também.

“É sempre um desafio muito grande interpretar um personagem tão emblemático. Tenho me dedicado até mesmo a uma preparação física intensa para estar bem preparado para o papel. Os dois primeiros anos foram de aprendizado. Agora, a responsabilidade é bem maior”, expressou Bosco.

Encenação

Em cada edição são feitas interferências contemporâneas na encenação sem deturpar a história original. Dentre 18 cenas da atual montagem, além das cenas inéditas, o público acompanha os tumultos que a presença de Cristo causou ao redor do templo sagrado, os atritos com os fariseus, a Última Ceia, a traição, prisão, julgamento, flagelação, Crucificação, Sepultamento e Ressurreição.

“Esta celebração é um momento de alegria e reflexão para nossa comunidade e para quem vem de fora. Estamos ansiosos para compartilhá-la com o público e celebrar a fé, a esperança e o amor que unem a todos”, comenta Bruno Alves, diretor geral da Paixão de Cristo.

O Grupo de Teatro Nós em Cena foi fundado em 2012 com a montagem da peça “O rico avarento”, de Ariano Suassuna. Desde então deu continuidade ao trabalho, tendo o espetáculo da Paixão o seu carro-chefe. O grupo também monta, a cada ano, no Natal, o musical “Jesus, o Messias esperado”, de Teco de Agamenon, com direção geral de Bruno Alves.

Origem

Os primeiros passos na encenação do Drama da Paixão de Cristo, em Triunfo, começaram a ser dados em 1975, quando o Frei Humberto, pároco local à época, reuniu os integrantes do grupo Jovens Vivendo o Ideal de Cristo (Jovic), missionários e seminaristas na peça que passou a ser encenada durante oito anos no sítio do Convento São Boaventura, localizado na região central da cidade.

Depois, a Paixão de Cristo saiu do convento e passou a ser apresentada em outros locais de Triunfo, como na Praça 15 de Novembro e na área verde existente por detrás da Escola Monsenhor Luiz Sampaio, onde foram montados cenários naturais para o espetáculo, que passou a ser exibido durante vários anos pelo Grupo de Teatro de Amadores de Triunfo. A encenação triunfense é a segunda mais antiga do estado, depois da que é apresentada em Fazenda Nova, no Agreste. O patrocínio é da Prefeitura Municipal de Triunfo.

Durante a Semana Santa, a cidade sertaneja realiza ainda a quinta edição do Festival de Vinhos, Queijos e Delícias de Triunfo, no período de 17 a 19 de abril, a partir das 20h, no Pátio de Eventos Maestro Madureira, no Centro da cidade.

SERVIÇO

Paixão de Cristo de Triunfo: Uma vida por amor

Quando: 17 e 18 de abril, 19h

Onde: Parque Iaiá Medeiros Gastão (Via Verde)

Acesso gratuito

