Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PÁSCOA

Espetáculo da Paixão de Cristo do Recife não será realizado em 2026

De acordo com a produção da peça, as apresentações devem ser retomadas no próximo ano

Reportar Erro
Paixão de Cristo do Recife não será realizada em 2026Paixão de Cristo do Recife não será realizada em 2026 - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A Paixão de Cristo do Recife não será encenada em 2026. O espetáculo, que é realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe) e costuma atrair grande público ao Marco Zero do Recife, realizaria sua 28ª edição neste ano. 

O cancelamento não foi anunciado oficialmente, mas a informação vazou em grupos do WhatsApp nesta quarta-feira (25). “É uma sensação de vazio e de uma coisa ruim”, diz um texto encaminhado via aplicativo de mensagens sem a identificação do autor.

Leia também

• Ator que contracenou com Brad Pitt em "F-1: O Filme" se torna embaixador global da modalidade

• Saga de terror "Pânico" celebra 30 anos com sétimo filme

• "A Outra Face 2": diretor deixa sequência de clássico e futuro do filme fica indefinido

Ouvido pela reportagem da Folha de Pernambuco, Paulo de Castro, produtor da peça e presidente da Apacepe, confirmou o cancelamento. No entanto, ele rechaçou o tom dado ao texto compartilhado.

“Isso tem que ser colocado com muita tranquilidade”, afirmou o produtor, que diz já ter comunicado à Prefeitura do Recife e ao Governo de Pernambuco, apoiadores da montagem, sobre a não realização do evento. Segundo ele, o motivo principal para a decisão foi a falta de estrutura ideal para a realização de um espetáculo de grande porte.

“O público não merece uma coisa ruim. A primeira função do artista, aliás, é a qualidade. Estamos trabalhando esses aspectos para voltarmos muito mais fortes em 2027”, explicou o produtor, afastando qualquer rumor de impasse com as gestões públicas municipal ou estadual. 

De acordo com Paulo, o apoio financeiro conquistado neste ano seria insuficiente para dar conta dos custos da produção. Por isso, a equipe optou por correr atrás de mais patrocinadores nos próximos meses e adiar a apresentação para o próximo ano, com a possibilidade de novos figurinos, cenários renovados e mudanças no texto.


Histórico da Paixão do Recife
A história da Paixão de Cristo do Recife teve início em 1997, com o ator e diretor José Pimentel, que por cerca de 40 anos interpretou o papel de Jesus. A encenação começou no Estádio do Arruda, mas se consolidou no Marco Zero. 

Com a morte de Pimentel, em 2018, houve um racha entre os herdeiros legais do artista e os demais produtores do espetáculo. Em 2019, a peça foi rebatizada de “Jesus, a Luz do Mundo”, com texto e direção de Carlos Carvalho, estrelada pelo ator Bruno Garcia. 

Após dois anos sem apresentações, em função da pandemia de Covid-19, a nova montagem foi adaptada para o audiovisual em 2022. No ano seguinte, o espetáculo ganhou o palco do Teatro Luiz Mendonça, com Asaías Rodrigues no papel de Jesus. A obra voltou a ser encenada no Marco Zero em 2024 e 2025. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter