Espetáculo da Paixão de Cristo do Recife não será realizado em 2026
De acordo com a produção da peça, as apresentações devem ser retomadas no próximo ano
A Paixão de Cristo do Recife não será encenada em 2026. O espetáculo, que é realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe) e costuma atrair grande público ao Marco Zero do Recife, realizaria sua 28ª edição neste ano.
O cancelamento não foi anunciado oficialmente, mas a informação vazou em grupos do WhatsApp nesta quarta-feira (25). “É uma sensação de vazio e de uma coisa ruim”, diz um texto encaminhado via aplicativo de mensagens sem a identificação do autor.
Ouvido pela reportagem da Folha de Pernambuco, Paulo de Castro, produtor da peça e presidente da Apacepe, confirmou o cancelamento. No entanto, ele rechaçou o tom dado ao texto compartilhado.
“Isso tem que ser colocado com muita tranquilidade”, afirmou o produtor, que diz já ter comunicado à Prefeitura do Recife e ao Governo de Pernambuco, apoiadores da montagem, sobre a não realização do evento. Segundo ele, o motivo principal para a decisão foi a falta de estrutura ideal para a realização de um espetáculo de grande porte.
“O público não merece uma coisa ruim. A primeira função do artista, aliás, é a qualidade. Estamos trabalhando esses aspectos para voltarmos muito mais fortes em 2027”, explicou o produtor, afastando qualquer rumor de impasse com as gestões públicas municipal ou estadual.
De acordo com Paulo, o apoio financeiro conquistado neste ano seria insuficiente para dar conta dos custos da produção. Por isso, a equipe optou por correr atrás de mais patrocinadores nos próximos meses e adiar a apresentação para o próximo ano, com a possibilidade de novos figurinos, cenários renovados e mudanças no texto.
Histórico da Paixão do Recife
A história da Paixão de Cristo do Recife teve início em 1997, com o ator e diretor José Pimentel, que por cerca de 40 anos interpretou o papel de Jesus. A encenação começou no Estádio do Arruda, mas se consolidou no Marco Zero.
Com a morte de Pimentel, em 2018, houve um racha entre os herdeiros legais do artista e os demais produtores do espetáculo. Em 2019, a peça foi rebatizada de “Jesus, a Luz do Mundo”, com texto e direção de Carlos Carvalho, estrelada pelo ator Bruno Garcia.
Após dois anos sem apresentações, em função da pandemia de Covid-19, a nova montagem foi adaptada para o audiovisual em 2022. No ano seguinte, o espetáculo ganhou o palco do Teatro Luiz Mendonça, com Asaías Rodrigues no papel de Jesus. A obra voltou a ser encenada no Marco Zero em 2024 e 2025.