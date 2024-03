A- A+

PÁSCOA Paixão de Cristo do Recife completa 26 edições, com apresentações a partir desta sexta-feira (29) Espetáculo teatral conta com 50 atores e 80 figurantes, que sobem ao palco do Marco Zero

A “Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo” realiza mais uma temporada na praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, desta sexta-feira (29) até o domingo (31), às 18h. Com 50 atores e atrizes no elenco, além de 80 figurantes, a tradicional montagem completa 26 edições neste ano.

Realizado pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), o espetáculo tem roteiro e direção de Carlos Carvalho. A encenação presta homenagem a Antônio Pires, um dos produtores da Paixão desde o seu início, que faleceu em 2023.

Pelo segundo ano consecutivo, Asaías Rodrigues e Brenda Lígia interpretam Jesus e Maria. O elenco ainda traz nomes como Claus Barros (Maria Madalena), Albemar Araújo (Herodes), Douglas Duan (Caifás), Flávio Renovatto (João Batista), Júnior Aguiar (Judas), Normando Roberto (Pilatos) e Carlos Lira (Anás).

Nos primeiros dois dias desta temporada, as sessões terão abertura de apresentações musicais, com duração de 45 minutos. Na sexta-feira (29), a programação terá início com show de Kelly Rosa e, no sábado (30), de Geraldo Maia.

Serviço

Paixão de Cristo do Recife: Jesus, A Luz do Mundo

Quando: de sexta-feira (29) a domingo (31), às 18h

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)

Acesso gratuito



