A- A+

SEMANA SANTA Paixão de Cristo do Recife: espetáculo será apresentado no Marco Zero; saiba detalhes Encenação "Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo", será exibida em três sessões gratuitas

Presencial, a céu aberto e tomada por contornos (politicamente) necessários, inclusive tendo o maior protagonista, Jesus Cristo, sob as vestes de uma pele negra. Assim será exibida a "Paixão de Cristo do Recife: Jesus, a Luz do Mundo", nos próximos dias 7, 8 e 9 de abril em palco montado no Marco Zero (Bairro do Recife).

Após três anos, o espetáculo - tomado por pelo menos 150 atores e figurantes - volta ao formato original e será apresentado em três sessões gratuitas e no mesmo horário, às 18h. Realizada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), a Paixão de Cristo do Recife , escrita e dirigida por Carlos Carvalho, ganhou adaptações para a Internet, como filme, em 2021, e para o teatro, quando foi encenado no Luiz Mendonça.

Credito: Lígia Buarque

Leia também • Paixão de Cristo terá Jesus negro e referências contemporâneas

"O espetáculo propõe a quebra do modelo e da estética eurocêntrica, branca e hegemônica, para tratar das questões de raça e gênero, ainda tão atuais e urgentes", pontuou Carlos Carvalho.

Em se tratando do elenco que compõe a 25ª da montagem, os protagonistas, negros, encabeçam a "revolução" do espetáculo. Maria vai ser encenada pela atriz, apresentadora e diretora Brenda Lígia - atuante nas séries "Assédio" e "Sob Pressão", entre outros trabalhos.

Crédito: Lígia Buarque

Já Cristo será vivido pelo ator recifense Asaías Rodrigues (Zaza), que faz o papel pelo segundo ano consecutivo. “Minha emoção, ao fazer Jesus na Paixão de Cristo do Recife, com sua valentia, rebeldia, seu sentimento indiscutivelmente humanitário, coletivo e cirurgicamente político, é de muita responsabilidade", ressalta o ator, que torce para que "Jesus também possa ser feito por um japonês, um indiano e sobretudo um indígena".

Espetáculo mais perto do público

Com cenários, estruturas e alicerces à mostra, com grids de até cinco metros de altura, s novidades da montagem está a maior proximidade com o público.



Serão duas mil cadeiras disponibilizadas à plateira. "Dispostas de forma a permitir que a ela (plateia) fique no meio de algumas cenas, como o cortejo da Via Dolorosa, reunindo Jesus, Maria Madalena e as mulheres de Jerusalém”, conta o diretor.

A Paixão também irá se vestir de contemporânea, incorporando aos figurinos - assinados por Álcio Lins - referências às estéticas e éticas atribuídas (ou não) ao sagrado, na atualidade. “Jesus vai usar calça jeans surrada. E os sacerdotes usarão paletó escuro com chapéu de época", destaca.

Elenco

Além de Maria e de Jesus, Angélica Zenith será Maria Madalena. Já Judas ganha interpretação de Júnior Aguiar e Carlos Lira empresta sua arte para viver Pôncio Pilatos.

O Sertão pernambucano também vai marcar presença no palco com Maria Santorini, além de alunos de cursos de teatro do Recife e pelo menos doze bailarinos do grupo Bacnará.

Outra boa-nova da edição é a trilha sonora, preparada pelo maestro José Renato Accioly, regente da Orquestra Cidadã e da Sinfônica do Recife. E músicas de Milton Nascimento, Chico Science e Nação Zumbi também são destaques da montagem.



Serviço

25ª Paixão de Cristo do Recife : Jesus, A Luz do Mundo

Marco Zero, Bairro do Recife

Dias 7, 8 e 9 de abril às 18h



Acesso gratuito

Veja também

ATRIZ Atriz de 'Orange is the new black', Ruby Rose, reaparece depois de alguns dias