Paixão de Cristo de Nova Jerusalém abre seleção para figurantes

Interessados em fazer figuração no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Agreste pernambucano, podem se candidatar para seleção que a Sociedade Teatral de Fazenda Nova está realizando.



Quem quiser participar pode se inscrever para papeis de soldados e discípulos, além de homens e mulheres do povo. Entre os requisitos, há a exigência de que os candidatos tenham no mínimo 18 anos.



As inscrições devem ser feitas no local do espetáculo, em Brejo da Madre de Deus. Documentos como RG e CPF devem ser entregues na ocasião. O espetáculo acontece entre os próximos dias 12 e 20 de abril.









DOCUMENTAÇÃO

Ao comparecer pessoalmente, os candidatos devem levar os seguintes documntos:



- Cópia do RG

- Cópia do CPF

- Carteira profissional

- Comprovante de residência

- Uma foto 3 x 4

Para o espetáculo deste ano, pelo menos 50 atores se somam a 400 figurantes que devem participar da encenação.

"A realização de um espetáculo dessa magnitude não seria possível sem o envolvimento da comunidade na produção. Muitos estão conosco há décadas e se orgulham da participação, por reconhecer a importância da Paixão de Cristo para a cidade e para Pernambuco", ressaltou Robinson Pacheco, presidente da Sociedade Teatral,

ELENCO

Para a temporada de 2025, Jesus será interpretado pelo ator José Loreto, e a atriz Letícia Sabatella dará vida a Maria.



Já Leopoldo Pacheco assumirá o papel de Pilatos e Werner Schünemann fará o Rei Herodes junto a Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades.

Ingressos para a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém podem ser adquiridos no site novajerusalem.com.br. Os valores são a partir de R$ 80.

