Pajubar exibe documentário inédito sobre cena drag do Recife gravado em 2000
"Recife Drag: O show vai começar" foi produzido no ano de 2000 pelo jornalista Gamal Nasser
O Pajubar, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, exibe neste sábado (12) o curta-metragem “Recife Drag: O show vai começar”, documentário produzido em 2000 pelo jornalista Gamal Nasser.
A produção, que permaneceu inédita por 26 anos, será apresentada ao público como um resgate da cena drag e LGBT que marcou a noite recifense na virada do milênio.
O filme acompanha os bastidores da arte drag queen em um período de intensa movimentação cultural na capital pernambucana.
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Na época, a cidade se destacava como um dos principais polos do Nordeste na promoção e na visibilidade dessa expressão artística.
Com dois meses de gravações, o documentário percorreu diferentes pontos do área central da capital pernambucana e do bairro de Boa Viagem.
O material registra a rotina dos artistas, além das ousadias, dificuldades e conquistas enfrentadas por quem fazia parte da cena noturna da cidade.
Artistas da época
A produção reúne nomes que tiveram destaque na noite pernambucana, como Gilka Brechó, Samanta Fox, Riviane Hannah, Alexa, Salário Mínimo, Gé Domingues, Nadarc Fashion Camaleoa e Mary Brasil.
Guardado durante mais de duas décadas, o material agora volta ao público para recuperar parte da memória cultural e da trajetória desses artistas.
O documentário também evidencia aspectos de liberdade, resistência, expressão artística e autenticidade presentes na cena drag do Recife.
Serviço:
Exibição do curta-metragem “Recife Drag: O show vai começar”
- Local: Pajubar
- Data: Sábado, 12 de setembro
- Horário: 18h
- Endereço: Avenida Manoel Borba, 693 - Boa Vista, Recife