Palco Giratório entra em sua 25ª edição a partir de segunda (11)

A- A+

O Palco Giratório, promovido pelo Sesc, volta a Pernambuco, em sua 25ª edição. Conhecido por difundir as artes cênicas através de espetáculos e apresentações diversificadas, o projeto acontecerá de 11 a 26 de setembro, com atrações nas unidades do Sesc em Casa Amarela, Santo Amaro, Piedade e São Lourenço da Mata.



A programação terá início na próxima segunda (11), às 15h, no Teatro Capiba, que fica no Sesc Casa Amarela. O palhaço Marmelo apresentará “Swing Marmelo”, performance que mescla elementos circenses ao som de ritmos como brega funk e batidão romântico (Confira valores de ingressos no serviço).



A peça “Vikings e o Reino Saqueado", da Cia. Os Palhaços de Rua (Paraná) terá duas apresentações gratuitas: terça (12), às 15h, na Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, Recife; e quarta (13), às 16h, na Praça Tiúma, em São Lourenço da Mata. O espetáculo mescla comédia, manifestações culturais do norte da Europa, além de dar destaque a discussões sobre problemas socioculturais.



Ainda na quarta (13), às 19h30, o Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes, receberá o drama “E.L.A.”, com Jessica Teixeira, que irá explorar a complexidade do corpo como uma forma de expressão social, política e tecnológica. O espaço também receberá, na quinta (14), a artista Natali Assunção, que fará um convite para reflexões profundas sobre conexões emocionais e a arte de escrever, com a peça “Ainda Escrevo para Elas”.

O Teatro Marco Camarotti, do Sesc Santo Amaro, irá receber, no dia 25 de setembro (quarta), às 19h30, “Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré”, com o Grupo São Gens, trazendo de forma poética, histórias reais e questões sociais do universo do mangue e das palafitas. No dia seguinte (26, quinta), às 19h30, Kelson Succi traz “Cuidado com Neguin”, peça que fala sobre a jornada do personagem que busca a sua identidade e luta contra o racismo no cotidiano.

"Narrativas encontradas numa garrafa pet na beira da maré" tem apresentação marcada para o dia 25 de setembro | Foto: Jorge Farias/Divulgação



SERVIÇO

Palco Giratório 2023 - 25ª edição



"Swing do Marmelo", com Palhaço Marmelo (Recife-PE)

Quando: 11/09, às 15h

Onde: Teatro do Sesc Casa Amarela | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490, Mangabeira, Recife

Ingressos: R$15 (trabalhadores do comércio/dependentes) e R$ 30 (público geral)

Informações: (81) 3267-4415, 4404, 4421 / (81) 99167-0470 (Whatsapp)

"Vikings e o Reino Saqueado", com a Cia, Os Palhaços de Rua (Londrina-PR)

Quando: 12/09, às 15h

Onde: Escola Pernambucana de Circo (Av. José Américo de Almeida, 05 - Macaxeira / Recife-PE)

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3266-0050



Quando: 13/09, às 16h

Onde: Praça de Tiúma | Rua Thomas Jobson, 866-1064, Tiúma, São Lourenço da Mata

Entrada: Gratuita

Informações: (81) 3525-9033

"E.L.A.", com Jéssica Teixeira (Fortaleza-CE)

Quando: 13/09, às 19h30

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo | Praça Nossa Senhora do Rosário, 510 - Centro / Jaboatão dos Guararapes)

Ingressos: R$ 5 (trabalhadores do comércio/dependentes) e R$ 10 (público geral)

Informações: (81) 3462-5340

"Ainda Escrevo para Elas", com Natali Assunção (Olinda-PE)

Quando: 14/09, às 19h30

Onde: Cine Teatro Samuel Campelo | Praça Nossa Senhora do Rosário, 510, Centro, Jaboatão dos Guararapes)

Ingressos: R$ 5 (trabalhadores do comércio/dependentes) e R$ 10 (público geral)

Informações: (81) 3462-5340



"Narrativas Encontradas numa Garrafa Pet na Beira da Maré", com Grupo São Gens (Jaboatão dos Guararapes-PE)

Quando: 25/09, às 19h30

Onde: Teatro do Sesc Santo Amaro | Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro, Recife

Ingressos: R$ 15 (trabalhadores do comércio/dependentes) e R$ 30 (público geral)

Informações: (81) 3216-1713/1714/1715

"Cuidado com Neguin", com Kelson Succi (Rio de Janeiro-RJ)

Quando: 26/09, às 19h30

Onde: Teatro do Sesc Santo Amaro | Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro, Recife

Ingressos: R$ 15 (trabalhadores do comércio/dependentes) e R$ 30 (público geral)

Informações: (81) 3216-1713/1714/1715

Veja também

FAMOSOS MC Poze do Rodo é pai pela quarta vez