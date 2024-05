Palco Giratório volta ao calendário cultural do Recife após 10 anos, nesta quinta (16)

A- A+

Maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil, o Festival Palco Giratório do Sesc retorna ao calendário cultural do Recife, após uma década, apresentando 46 espetáculos durante 17 dias, a partir desta quinta-feira (16). A programação contempla todas as idades com apresentações gratuitas e também a preços populares. Nesta edição, o evento presta homenagem aos diretores Amir Haddad e Maurício Tizumba.



Com a estimativa de receber um público de mais de 11 mil pessoas, o Festival chega a 26ª edição com espetáculos e atividades nos teatros Capiba, Marco Camarotti, Hermilo Borba Filho, do Parque, Apolo, Santa Isabel e Luiz Mendonça. Também vai circular por espaços alternativos e sedes de importantes coletivos, como Rede Moinho da Ilha, O Poste, Teatro André Filho (Cia Fiandeiros) e Espaço Cênicas, e em lugares abertos ao público, como a Praça do Campo Santo, no bairro de Santo Amaro.

Teatro na cidade

Até 1º de junho, a programação vai ocupar teatros e espaços públicos do Centro do Recife e da Zona Sul. Ao todo, serão 30 peças pernambucanas no palco e mais 16 nacionais, vindas de diversos estados brasileiros e do Distrito Federal. A programação completa está disponível no site do festival.



Com média de três espetáculos por dia, o Festival vai abordar temáticas que retratam questões em debate na sociedade, a intergeracionalidade, a negritude, a acessibilidade e a inclusão. “Esse é um dos trabalhos mais relevantes que o Sesc entrega à sociedade no Brasil e em nosso estado”, comenta Bernardo Peixoto, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE.



Destaques em cena

“Zaratustra: uma transvaloração dos valores”, do diretor e ator Amir Haddad, e “Herança”, do cantor e diretor musical Maurício Tizumba - os dois homenageados da edição - são destaques da programação, ainda no mês de maio. O Bando Coletivo de Teatro é outro grupo nacional que apresenta temporada do espetáculo “Quatro Luas” em mais de 25 cidades do País e, no dia 17 de maio, chega ao Teatro Marco Camarotti. Para as crianças, 14 peças que exploram elementos lúdicos e musicais para refletir sobre temas como consciência ambiental e questões ligadas à saúde mental e ao autismo.



Na abertura do Festival, quinta-feira (16), um cortejo sairá às 16h30 pelas ruas do bairro da Boa Vista, a partir do início da rua da Imperatriz com destino ao Teatro do Parque. No percurso, que passa pela rua do Hospício, apresentações itinerantes gratuitas com a Orquestra Henrique Dias, Boi Marinho, Maracatu Nação Estrela Brilhante, Caboclinho 7 Flexas, quadrilhas juninas Arrocha o Nó, Balancê e Matutinho, Grupo de Teatro Padre Reginaldo Veloso, Ballet Andarilho, Fábrica Fazendo Arte, Grupo de Capoeira Legião, Orquestra de Música do Nac, Banda Marcial da Escola Municipal Antônio Farias Filho.



No Teatro do Parque, às 18h30, o espaço Marco Zerinho recebe o Mestre Miro dos Bonecos, de Carpina (PE). Em seguida, às 20h, o público pode assistir ao espetáculo “Leci – Brandão – na palma da mão”, do Grupo Lapilar Produções Artísticas (RJ). O acesso aos dois espetáculos também é gratuito, respeitando a capacidade do teatro.



Debates e seminário

O Sesc vai promover, no Teatro Marco Camarotti e na Livraria do Jardim, debates abertos ao público com a presença de atores, diretores e produtores participantes. O Festival terá, ainda, o Seminário Nacional de Teatro para as Infâncias no Recife. A iniciativa, que presta homenagem a André Filho, um dos fundadores da Companhia Fiandeiros, terá como tema “Quais as proposições de ontem, de hoje e do amanhã no teatro para as infâncias?”, entre 20 e 24 de maio na Faculdade Senac (localizada na rua do Pombal, 56, em Santo Amaro), também com transmissão online e inscrições abertas no site, a partir de R$ 40.

SERVIÇO

Festival Palco Giratório

Quando: 16 de maio a 1º de junho

Informações no site do festival

Ingressos: vendas antecipadas pelo site e, no dia do evento, na bilheteria de cada teatro (sujeito à disponibilidade)

