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Palco Giratório apresenta mais de 40 espetáculos no Grande Recife

Desta quarta-feira (20) até 7 de junho, circulação de artes cênicas promove atividades gratuitas ou a preços populares

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"Capiba, pelas ruas eu vou" abre esta edição"Capiba, pelas ruas eu vou" abre esta edição - Foto: Alícia Cohim/Divulgação

O Palco Giratório, projeto de circulação das artes cênicas encabeçado pelo Sesc, ganha sua 10ª edição no Grande Recife. A programação ocupa dez espaços com apresentações locais e nacionais, a partir desta quarta-feira (20).

Ao longo de 19 dias, mais de 70 atividades gratuitas ou a preços populares serão realizadas nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. A abertura fica por conta do musical “Capiba, pelas ruas eu vou”, do Aria Social, que sobe ao palco do Teatro do Parque, a partir das 19h.

A programação conta com 26 peças pernambucanas e mais 15 de outros estados. Entre os destaques locais estão “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, do grupo DoceAgri, e “O dia em que a morte sambou”, do Grupo Habib e Valéria. Um dos convidados nacionais é “Para Mariela”, do Grupo Sobrevento (SP). 
 

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Na parte formativa do Palco Giratório, o Sesc Casa Amarela recebe a oficina de dança contemporânea “Improvisação e criação em dança: encontro do mar de dentro com o mar de fora”. A agenda também inclui o Trela – Seminário de Artes Cênicas para as Infâncias.

Serviço:
10º Festival Palco Giratório no Recife e RMR
Quando: desta quarta-feira (20) até 7 de junho
Onde: teatros e espaços culturais do Recife, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata
Ingressos gratuitos ou a partir de R$ 15, com vendas pelo site e, no dia do evento, na bilheteria de cada teatro
Informações: @palcogiratoriope
 

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