incêndio Palco principal do Tomorrowland, na Bélgica, é destruído por incêndio a dois dias do festival Relatos que circulam nas redes sociais dão conta de que as chamas teriam se alastrado pelo cenário após explosão de fogos de artifício

Um incêndio de grandes proporções colocou abaixo o palco principal do festival Tomorrowland, que teria início a partir da próxima sexta-feira (18), na Bélgica. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a destruição do cenário — que tem decoração arrojada — provocada pelas chamas. Relatos dão conta de que o acidente teve início após a explosão de fogos de artifício posicionados próximos ao local. Representantes do evento, no entanto, ainda não se manifestaram oficialmente.

De acordo com o canal belga VRT News, o fogo ainda não foi controlado, e os serviços de emergência seguem em atividade no lugar — até o momento, não há registro de feridos.

Um dos maiores festivais de música eletrônica no mundo, o Tomorrowland reuniria, neste ano, cerca de 400 mil pessoas ao longo de dois fins de semana, de acordo com as estimativas previstas pelos organizadores. Criado em 2005, o evento acontece anualmente na cidade de Boom, com palcos temáticos, tecnologia de ponta, pirotecnia e cenografia imersiva que remetem a universos de fantasia.

O sucesso da edição belga levou à criação de versões internacionais do festival. A mais conhecida é o Tomorrowland Brasil, que estreou em 2015 e voltou ao país em 2023, sendo realizado na cidade de Itu (SP). Além disso, houve edições especiais como o TomorrowWorld nos Estados Unidos (entre 2013 e 2015) e eventos digitais durante a pandemia.

Fotos e vídeos do incêndio no Tomorrowland

Nas redes sociais, parte do público lamenta o incêndio e compartilha imagens do desastre no local.

