Lady Gaga Palco recebe últimos ajustes para show de Lady Gaga em Copacabana Equipe da cantora ergue estruturas com operários e guindastes a dois dias do show

A dois dias do megashow de Lady Gaga na Praia de Copacabana, o palco recebe os últimos ajustes. Após boa parte ser montada, agora a estrutura está nas mãos da equipe da cantora, informa a organização do evento, o que chamou a atenção ao erguer estruturas semelhantes a esculturas gregas, que formam um portal.

O vai e vem do calçadão de Copacabana é intenso. Com a expectativa de 1,6 milhão de pessoas na praia para assistir a Mother Monster, o feriado do Dia do Trabalhador foi um incentivo para a chegada de turistas.

Não era difícil encontrar pessoas com malas chegando ao Rio e já aproveitando para dar uma espiadinha em onde Lady Gaga se apresentará.

A estrutura tem 1,26 mil metros quadrados. A passarela que liga o hotel Copacabana Palace ao palco, por onde Gaga passará para se apresentar no sábado, também já está com plotagem de um patrocinador, que serve como uma “barreira” para que o público não veja quem está passando.

Nesta quinta-feira, guindastes e operários, equipados com coletes e capacetes, colocavam as estruturas do show para o alto e o público, da calçada, aproveitava para fazer selfies com o palco ao fundo.

