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FOMENTO Palcos do Brasil: espaços no Recife que desejem financiar artistas independentes podem se inscrever Ideia do projeto é contribuir com a formação de novos artistas em estabelecimentos de pequeno e médio porte; inscrições ficam abertas até esta segunda (26)

Bares, clubes e casas de espetáculos de pequeno e médio porte que queiram contribuir com a formação de novos artistas podem participar do edital "Palcos do Brasil" - projeto criado pela Embratur e pelo Instituto Futuros.



A ideia é fomentar novos fazeres artísticos em espaços que desejem investir em uma programação musical voltada para a cadeia produtiva da música independente.



Recife é uma das cidades escolhidas para receber o incentivo, junto com Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). As inscrições ficam abertas até esta segunda (26) e podem ser realizadas neste link.

Os selecionados vão ser conhecidos no dia 13 de novembro.





O Edital

O edital - integrante da estratégia Brasil Sounds - vai selecionar até cinco espaços de pequeno e médio porte, e com capacidade de até 800 pessoas.



O repasse será de R$ 70 mil para cada um deles, que devem utilizar o valor para financiar, pelo menos, oito shows com cachês para os artistas.

A ideia é de que o programa aposte, de forma estratégica, no fortalecimento de pequenos/médios palcos que deem espaço à música independente

O programa é uma aposta estratégica: fortalecer o circuito em que a música independente nasce e circula, investindo na atratividade turística das cidades contempladas para além dos períodos de alta temporada.

"O turismo não é apenas um consumidor de entretenimento, ele deve assumir também o papel de fomento e fortalecimento da nossa indústria criativa.



O objetivo central é mitigar os impactos econômicos da sazonalidade turística, garantindo que os espaços culturais mantenham uma programação musical de excelência o ano inteiro, especialmente durante a baixa temporada", afirma o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd.

Já Carla Uller, diretora do Instituto Futuros, ressalta que deseja"ver essas cidades diversificando sua oferta cultural e fazendo das casas de show uma parada obrigatória para qualquer turista".



Quem quiser consultar detalhes do edital e requisitos para participação pode acessar este link.



As casas contempladas terão a divulgação da programação publicada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

SERVIÇO

Inscrições "Palcos do Brasil"

Quando: até segunda-feira (26)

Onde: neste link

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