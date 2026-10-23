Palcos do Brasil: espaços no Recife que desejem financiar artistas independentes podem se inscrever
Ideia do projeto é contribuir com a formação de novos artistas em estabelecimentos de pequeno e médio porte; inscrições ficam abertas até esta segunda (26)
Bares, clubes e casas de espetáculos de pequeno e médio porte que queiram contribuir com a formação de novos artistas podem participar do edital "Palcos do Brasil" - projeto criado pela Embratur e pelo Instituto Futuros.
A ideia é fomentar novos fazeres artísticos em espaços que desejem investir em uma programação musical voltada para a cadeia produtiva da música independente.
Recife é uma das cidades escolhidas para receber o incentivo, junto com Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ). As inscrições ficam abertas até esta segunda (26) e podem ser realizadas neste link.
Os selecionados vão ser conhecidos no dia 13 de novembro.
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O Edital
O edital - integrante da estratégia Brasil Sounds - vai selecionar até cinco espaços de pequeno e médio porte, e com capacidade de até 800 pessoas.
O repasse será de R$ 70 mil para cada um deles, que devem utilizar o valor para financiar, pelo menos, oito shows com cachês para os artistas.
A ideia é de que o programa aposte, de forma estratégica, no fortalecimento de pequenos/médios palcos que deem espaço à música independente
O programa é uma aposta estratégica: fortalecer o circuito em que a música independente nasce e circula, investindo na atratividade turística das cidades contempladas para além dos períodos de alta temporada.
"O turismo não é apenas um consumidor de entretenimento, ele deve assumir também o papel de fomento e fortalecimento da nossa indústria criativa.
O objetivo central é mitigar os impactos econômicos da sazonalidade turística, garantindo que os espaços culturais mantenham uma programação musical de excelência o ano inteiro, especialmente durante a baixa temporada", afirma o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd.
Já Carla Uller, diretora do Instituto Futuros, ressalta que deseja"ver essas cidades diversificando sua oferta cultural e fazendo das casas de show uma parada obrigatória para qualquer turista".
Quem quiser consultar detalhes do edital e requisitos para participação pode acessar este link.
As casas contempladas terão a divulgação da programação publicada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.
SERVIÇO
Inscrições "Palcos do Brasil"
Quando: até segunda-feira (26)
Onde: neste link