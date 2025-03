Palestino vencedor do Oscar é liberado da prisão por Israel; advogada diz que ele foi espancado

A- A+

O cineasta palestino Hamdan Ballal, que venceu o Oscar de Melhor Documentário por Sem Chão, foi liberado da prisão por Israel nesta terça-feira, 25. O diretor havia sido agredido por colonos judeus nesta segunda-feira, 24, e detido por soldados israelenses.

A informação da soltura, assim como da captura, foi divulgada pelo cineasta israelense Yuval Abraham, codiretor de Sem Chão, nas redes sociais. "Hamdan Ballal está livre e está prestes a ir para a casa com sua família", afirmou o jornalista em seu perfil no X, o antigo Twitter.

Após a soltura de Ballal, o ativista palestino Ihab Hassan divulgou uma foto do cineasta sendo atendido por médicos em um hospital em Hebrom, cidade da Cisjordânia.

Ainda em seu perfil no X, Abraham revelou que o seu colega palestino foi agredido pelos soldados enquanto estava preso. "Nesta terça, a advogada de Ballal afirmou ter contactado ele e disse que o palestino relatou ter passado a noite sendo agredido e com uma venda nos olhos em uma delegacia de Israel", escreveu o codiretor.

O ataque ocorreu em Susiya, cidade na Cisjordânia, na vila onde Ballal mora. Em comunicado à BBC, o Exército de Israel confirmou a prisão de três palestinos após o confronto, mas não revelou se Ballal estava entre os presos.

Segundo o exército, os ativistas foram presos por lançarem pedras contra os colonos judeus durante a confusão. O momento da captura foi compartilhado por Abraham nas redes sociais.

Segundo Jihad Nawajaa, prefeito de Susiya, o confronto se iniciou após colonos judeus tentarem roubar ovelhas de casas palestinas. Ballal e outros ativistas pró-Palestina estavam participando de um encontro quando foram surpreendidos pelo grupo de colonos.

À Reuters, o político afirmou que eles tentaram roubar as ovelhas do povoado. "Os jovens saíram para impedi-los, e houve cerca de oito feridos do nosso lado", relatou Nawajaa. "Colonos invadiram casas, atiraram pedras, quebraram janelas e veículos e agrediram violentamente moradores e ativistas. Várias pessoas ficaram feridas", escreveu Ihab Hassan, ativista palestino, no X

Ainda segundo o relato, Ballal foi levado até uma ambulância para tratar os seus ferimentos, quando a polícia israelense chegou e o levou para a prisão sem dar maiores justificativas.

Veja também