ABL Palestra sobre Caetano Veloso e as cidades encerra ciclo na ABL Poeta e acadêmico Antonio Carlos Secchin falará de relação do cantor baiano com centros urbanos como Londres e São Paulo

O ciclo “Os poetas da canção” se encerra hoje, às 16h, na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio, com a conferência “Caetano e as cidades”, em que o poeta e acadêmico Antonio Carlos Secchin discorrerá sobre a relação do cantor baiano Caetano Veloso e os centros urbanos.

Originalmente, o compositor José Miguel Wisnik iria proferir a palestra “A poética de Caetano Veloso”, mas não pôde comparecer.

A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo link.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da ABL no YouTube.

— Vou falar do encontro de Caetano consigo mesmo a partir do desencontro com cidades onde, a princípio, não conseguiu se reconhecer: Londres e São Paulo — antecipa Secchin, que também é coordenador-geral do ciclo de conferências da ABL.

Poeta, ensaísta e crítico literário, Secchin organizou livro de escritores como organizador de antologias como as de João Cabral de Melo Neto, Cecília Meireles e Mário Pederneiras, e é autor de “Guia de sebos” (2003), “50 poemas escolhidos pelo autor” (2006), “Memórias de um leitor de poesia” (2010), entre outras coletâneas de poesias e ensaios.

Desde 2004, ocupa a cadeira 19 da ABL.

Suassuna na agenda

Na próxima terça-feira, a ABL dará início ao novo ciclo de conferências, “Em torno de Ariano Suassuna”, abrindo o mês de maio.

O conferencista escritor e compositor Bráulio Tavares falará sobre “O barroco sertanejo de Ariano Suassuna”, às 16h.

No dia 13, o acadêmico e compositor Gilberto Gil profere a palestra “Cantos/encantos nordestinos” e, no dia 20, o historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior falará sobre “Saudades de reis, de reinos e reinações: o sertão armorial de Ariano Suassuna”.

O ciclo será encerrado no dia 27 com a conferência “Ariano: ‘Eu não sou mamulengo de ninguém’”, do advogado, educador e acadêmico Joaquim Falcão.

