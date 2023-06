A- A+

Teatro Palhacinhas do Brega abrem o coração para sofrência no Marsenal nesta quarta-feira (7); saiba mais Atrizes-palhaças brincam com amores não correspondidos, traição, arrependimento, romance, amores idealizados e fins de relacionamento

O Marsenal, movimento artístico que ocupa o Bar Teatro Mamulengo com artes cênicas, recebe nesta quarta-feira (7), a partir das 19h, as Palhacinhas do Brega, iniciativa do coletivo Violetas da Aurora. A entrada é através de valores simbólicos contribuídos no chapéu, em espécie ou pix.

Na brincadeira, as atrizes-palhaças Ana Nogueira (Dona Pequena), Fabiana Pirro (Uruba), Mayra Waquim (Maroca) e Silvia Góes (Sema Roza Madalena) abraçam o ritmo que fez Recife ser reconhecida como a capital nacional do Brega. As cenas falam sobre amores não correspondidos, traição, arrependimento, romance, amores idealizados e fins de relacionamento. Ficção e realidade se misturam nas narrativas.

Antecedendo o evento, como é tradição no Marsenal, a noite começa às 19h30 com microfone aberto. Às 19h30, a atriz-palhaça Ana Luiza Accioly recebe o público com sua Lene, e em seguida, às 20h, entram as

Palhacinhas do Brega, participação especial do humorista Diógenes de Lima como Mestre de Cerimônias.

SERVIÇO

Palhacinhas do Brega

Quando: Quarta-feira (7), a partir das 19h

Onde: Bar Teatro Mamulengo, Praça do Arsenal, Recife

Ingressos: Contribuição no chapéu (pague quanto puder ou quiser)

