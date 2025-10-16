A- A+

Cinema Palhaço assassino da vida real inspira vilão de "Telefone Preto 2", que estreia nesta quarta (15) Criminoso John Wayne Gacy inspirou o vilão do novo filme

O filme que se inspirou no criminoso John Wayne Gacy, o palhaço assassino da vida rel, estreia nos cinemas, nesta quarta (15). O longa apresenta Finney, que conseguiu escapar do cativeiro do Sequestrador, serial killer que captura crianças e as tranca em seu porão para torturá-las.

O longa é uma adaptação do conto de Joe Hill, filho de Stephen King. O best-seller do New York Times, "Fantasmas do Século XX". A história segue um garoto de 13 anos capturado por um serial killer chamado Sequestrador.



A vítima é presa em um quarto que tem um telefone preto. Ao tentar ligar ele descobre que por ele consegue se comunicar com as vítimas anteriores do assassino, que o ajudam a escapar.



Sobre o filme

A adaptação mudou algumas características do assassino em relação ao conto. No livro, o Sequestrador é um palhaço, assim como o assassino real, mas no filme ele é representado como um mágico. A mudança pretendeu evitar comparações com filmes como o clássico do pai de Joe, "It: A Coisa" e oi exigência do próprio autor.

Quem era o palhaço assassino?

John Wayne Gacy tinha uma empresa de reformas e trabalhava voluntariamente hospitais infantis como "Pogo, o Palhaço". O assassino nasceu em 1942, em Chicago, lugar onde cometeu seus crimes. Gacy era traumatizado com o pai abusivo e alcoólatra na infância.

O assassino sequestrou, estuprou e assassinou pelo menos 33 jovens nos Estados Unidos, entre 1972 e 1978, quando confessou tudo, um dia após ser preso. Em seu modus operandi, ele estrangulava e asfixiava as vítimas. e enterrou 26 corpos em um vão sob sua casa. Outros foram encontrados em canais de Chicago.

"Telefone Preto 2" | Foto: Divulgação

Gacy foi condenado pelos crimes cometidos em sua casa, em 1980 e a investigação do desaparecimento de Robert Piest, um estudante de 15 anos, o levou à prisão. O assassino atacava as vítimas em estações de ônibus e entre caroneiros, buscando pessoas que estivessem viajando. Cinco delas nunca foram identificadas.

Antes de ser executado, em 10 de maio de 1994, ele pronunciou suas últimas palavras: "Beije minha bunda", antes de morrer por injeção letal no Centro Correcional de Stateville, em Illinois, aos 52 anos.

