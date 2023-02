A- A+

CARNAVAL 2023 Palhaço Chocolate é atração no Carnaval do Shopping Boa Vista; saiba detalhes Show, gratuito, acontece na Praça de Alimentação do mail, a partir das 14h30

A próxima segunda-feira (20) e terça-feira (21) vai ser de música e diversão no Shopping Boa Vista, centro do Recife, com show do Palhaço Chocolate no "Carnaval de Boa", na Praça de Alimentação localizada na 3ª etapa do mall.





Com início às 14h30, o show tem acesso gratuito. No palco o Palhaço Chocolate leva repertório de frevo e outros ritmos, além de dança e interagir com os pequenos foliões.



Serviço

Palhaço Chocolate no Shopping Boa vista



Quando: segunda, 20 e terça-feira 21, às 14h30

Acesso gratuito



Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista

